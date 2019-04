C-politiker om oro för IS-terrorister: ”Lätt att måla upp en oroskänsla inför det okända”

EMMABODA En IS-terrorist har återvänt till Sverige och bor nu i Emmaboda i Kalmar län – men enligt det centerpartistiska kommunalrådet behöver invånarna inte känna någon oro.

– Det är lätt att måla upp en oroskänsla inför det okända och det man inte vet någonting om, säger han.



På tisdagen informerades Emmaboda kommun av polisen om att en person har återvänt från IS i Syrien och bosatt sig i kommunen. Kommunalrådet Johan Jonsson (C) säger till P4 Kalmar att personen har bott där under ”en längre tid”, men vet inte några fler detaljer om personen.

Enligt Johan Jonsson har polisen och Säkerhetspolisen sagt att det inte finns någon anledning till oro för kommuninvånarna.

– Det har väl getts uttryck för en viss oro den senaste veckan. Jag kan tycka det är tråkigt, säger kommunalrådet.

– Nu har vi fått veta idag att det har funnits en person i Emmaboda under en längre tid och det har inte varit en fara för någon, och polisen gör bedömningen att det är det inte i framtiden heller. Det är lätt att måla upp en oroskänsla inför det okända och det man inte vet någonting om.

Mattias Bäckström Johansson är sverigedemokratisk riksdagsledamot från Kalmar län. Han kan förstå att folk känner oro när de potentiellt har fått en IS-terrorist som granne – och när myndigheterna inte kan göra någonting åt det.

– Tyvärr hamnar man på kommunal nivå i ett rätt så otacksamt läge kopplat till den passivitet som Sveriges regering har uppvisat i och med att vi inte har lagstiftat för att säkerställa att de här människorna aldrig återvänder till svensk mark, säger han.

– Man bör överväga vilka delar av välfärden som man kan strypa till de här människorna för att tydligt markera att de inte är välkomna i kommunen. Till exempel att inte betala ut försörjningsstöd och andra bidrag som svenska medborgare normalt åtnjuter för att markera och även skicka en tydlig signal till regeringen att det här måste hanteras på ett skyndsamt sätt så att de här människorna inte kan gå fria ute i samhället.

