C-raset fortsätter – Busch Thor brädar Lööf

SVERIGE I Expressen/Demoskops januarimätning blir Centerpartiet omkört av Kristdemokraterna, som nu ökar mest av alla partier. Samtidigt hamnar Miljöpartiet under riksdagsspärren.

I den senaste Demoskop-mätningen, som gjordes mellan den 2 och 8 januari, minskar C med 1,5 procentenheter medan KD ökar med 1,9 procentenheter. Därmed går KD om C som landar på 6,9 procent.

– När partiet och Annie Lööf har försökt ta kommando över hur situationen ska tolkas och hur processen ska drivas förefaller effekten nu i stället ha blivit att man tappat initiativet, och till stor del trovärdigheten i bredare grupper, säger Demoskops vd Anders Lindholm till Expressen.

– På det mer personliga planet blir det också tydligt att Ebba Bush Thor passerar Annie Lööf som den unga partiledare där förväntningarna nu är högst.

Det är dock inte alla som tycker att C är ute på hal is. TV4:s politiske kommentator Marcus Oscarsson tycker tvärtom att partiet hanterat sin vågmästarposition på ett ”briljant” sätt under regeringsförhandlingarna. Oscarsson imponeras av Annie Lööfs skicklighet i samtalen med både M och S. På Facebook skriver han:

”Att Centern låtit båda sidor veta att samtal pågår med andra sidan gör att båda sidor måste göra sitt yttersta för att locka över Centern. Löfven har sannolikt fått gå Centern till mötes på flera nya punkter under jul- och nyårshelgerna och för varje punkt har S-budet blivit allt mer attraktivt för Centern. I takt med detta har Moderaterna fått anstränga sig allt mer för att göra sitt alternativ maximalt intressant för Centern.”

Allianspartierna som helhet har tappat 4,1 procentenheter sedan valet enligt Demoskops mätning. Alliansen har nu 36,2 procent av folkets stöd mot de rödgrönas 42,1 procent. Sverigedemokraterna är alltjämt tredje största parti med 19,5 procent – en minskning med 1,2 procentenheter sedan decembermätningen.

Sämst resultat gör MP som hamnar under riksdagsspärren med sina 3,8 procent. Liberalerna, som har legat risigt till i tidigare mätningar, lyckas här hålla näsan över ytan med ett stöd på 4,5 procent.

Fakta Demoskops januarimätning Skillnaden mot Demoskops decembermätning i parentes. Socialdemokraterna: 30,2 (+1,8)

Sverigedemokraterna: 19,5 (-1,2)

Moderaterna: 17,1 (-1,8)

Vänsterpartiet: 8,0 (0,0)

Kristdemokraterna: 7,7 (+1,9)

Centerpartiet: 6,9 (-1,5)

Liberalerna: 4,5 (+0,1)

Miljöpartiet: 3,8 (-0,3) Källa: Expressen

