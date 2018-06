Carl Bildt: Trump värre än Putin på att destabilisera EU

EUROPA ”Trump är just nu mycket värre” än Putin på att destabilisera EU. Det skriver Carl Bildt på Twitter efter att Donald Trump gått till attack mot europeiska politiker för deras generösa migrationspolitik.

I ett utspel på Twitter går den amerikanske presidenten till hård attack mot europeiska politiker. Udden är främst riktad mot den generösa migrationspolitik som flera länder i Europa står bakom.

”Folket i Tyskland vänder sig emot sina ledare när migrationen skakar den redan svaga Berlin-koalitionen. Brottsligheten i Tyskland har ökat rejält. Stort misstag över hela Europa i att tillåta miljoner människor invandra som har så starkt och våldsamt förändrat deras kultur”, skriver Trump på Twitter.

Trumps hårda kritik mot EU-ledare med anledning av migrationspolitiken väcker reaktioner. En av de som kommenterar utspelet i syrliga ordalag är Sveriges före detta utrikesminister Carl Bildt.

”Lägger sig Putin i och försöker destabilisera EU-politiken? Ja. Men Trump är just nu mycket värre. Detta är oerhört”, skriver Bildt i en kommentar på Twitter.

Sedan Trump blev vald till president har han mött hård kritik för hårda och emellanåt aggressiva utspel, inte minst på Twitter. Samtidigt har Trump nominerats till Nobels fredspris efter det omtalade mötet med Nordkoreas diktator Kim Jon-Un.

Is Putin interfering trying destabilize the politics of the EU? Yes. But Trump is at the moment far worse. This is unheard of. https://t.co/9k0PtMoxlP

— Carl Bildt (@carlbildt) June 18, 2018