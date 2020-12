Centerpartiets svarta veckor – från avslöjande till avhopp

TIDSLINJE Tisdagen den 24 november släppte nyhetssajten Stoppa Pressarna nyhetsbomben att Centerpartiets toppnamn Fredrick Federley bor sambo med en dömd pedofil som just släppts ur fängelse. Några dagar senare sjukskriver sig Federley och kommenterar saken offentligt. Men under veckorna som följer avslöjas allt mer om Federleys relation till den dömde pedofilen, och under gårdagen meddelade Federley att han lämnar politiken. Nyheter Idag har gjort en tidslinje över Centerpartiets svarta veckor.

Tisdag 24 november.

Stoppa pressarna avslöjar att en dömd pedofil som nyligen släppts ur fängelse flyttat in hos Fredrick Federley.

– Till sina vänner har Federley sagt att mannen bor med honom till dess att han har hittat något eget boende, enligt en av Stoppa Pressarnas uppgiftslämnare.

Mannen är dömd för grov våldtäkt mot barn vid 22 tillfällen, grovt sexuellt övergrepp mot barn vid två tillfällen, sexuellt ofredande mot barn vid sex tillfällen mot två flickor födda 2004 respektive 2007.

Brotten begicks under perioden juli 2013 – januari 2014, då flickorna var 6 respektive nio år gamla, och mannen dömdes även för grovt barnpornografibrott och barnpornografibrott.

Mannen dömdes till nio års fängelse, och efter att ha avtjänat två tredjedelar av sitt straff släpptes han ut i januari i år.

Mannen har ”en minimerande inställning till allvaret av sexuellt våld och en närmast tvångsmässig fixering vid brottsoffren och deras moder, den tidigare sambon. Han har ett beteende som indikerar attityder som förminskar allvaret av sexuellt våld och han har en påtagligt bristande uppfattning om sitt behov av förändring”, enligt ett utlåtande ett psykologutlåtande utfärdat vid Riksmottagningen i Kumla den 12 september 2014 som Stoppa pressarna har tillgång till.

Torsdag 26 november.

Fredrick Federley kommenterar uppgifterna i ett inlägg på Facebook, där han även skriver att han sjukskriver sig.

”Det skrivs på vissa sajter nu att en person som tidigare stått mig nära är dömd för oerhört allvarliga brott. Det är tyvärr sant” skriver Federley och fortsätter: ”De brott han har begått är rakt igenom fruktansvärda, obeskrivliga och helt oförlåtliga. Vi har nu gått skilda vägar.”

Fedeley skriver även i inlägget att han mår dåligt och har sjukskrivit sig efter samtal med en psykolog.

Det skrivs på vissa sajter nu att en person som tidigare stått mig nära är dömd för oerhört allvarliga brott. Det är… Publicerat av Fredrick Federley Torsdag 26 november 2020

SVT, där Federley är aktuell i programmet ”Bryssel Calling, skriver att Federley lämnar politiken tillfälligt, utan att nämna orsaken.

– Han är sjukskriven för att samla kraft och av just den anledningen ger han inga intervjuer nu, säger Pressekreterare Morgan Berglund-Williams till SVT.

Expressen skriver att en närstående till Federley dömts för flera allvarliga sexuella brott, med hänvisning till Stoppa Pressarnas publicering.

Centerpartiets pressekreterare Michael Arthursson skriver till Expressen att man ser allvarligt på saken. ”Det är verkligen helt avskyvärda brott som den här personen är dömd för” skriver Arthursson till Expressen och fortsätter: ”Fredrick Federley har under en längre tid mått dåligt, vilket har eskalerat den senaste tiden. Det gör att han i nuläget har svårt att fokusera på sitt politiska uppdrag”.

Enligt flera uppgiftslämnare till Stoppa Pressarna ska Federley ha känt till att sambon var pedofil sedan sommaren.

– Jag såg hans inlägg, det var formulerat som om att han precis fått reda på att hans sambo är pedofil. Sanningen är att mannen har bott i Björbo sedan i somras, och redan andra gången de träffades fick Federley reda på allting, säger en uppgiftslämnare till Stoppa Pressarna.

– Det är ännu mer beklämmande att han har vetat om det här och nu gör han en snyfthistoria. Mellan raderna så framställer han det som om att han inte vetat något. Pedofilen har sagt till flera av oss här i Björbo att Fredrick har känt till det här hela tiden, säger en annan.

Lördag 28 november.

Centerpartiets pressekreterare Michael Arthursson säger till Expressen att partiet har ”begränsad kontakt” med Fredrick Federley.

– Fredrick Federley har fått stöd av vården och bland annat varit i kontakt med psykolog som har konstaterat att han inte är arbetsför. Fredrick fokuserar nu på sin hälsa och vi har begränsad kontakt, säger Arthursson.

Enligt Arthursson fick partiledningen kännedom om saken på måndagen, dagen innan Stoppa Pressarnas publicering, och tog då kontakt med Federley.

Tisdag 1 december.

Centerpartiets pressekreterare Michael Arthursson skriver i ett sms till SVT att Federley haft kännedom om mannens brott en längre tid, och att partiets förtroende för Federley är skadat.

Onsdag 2 december.

Aftonbladet rapporterar att Federley ska haft kännedom om sambons brott redan i september. Federley ska ha deltagit i ett möte med frivården, där han dessutom ska ha reagerat negativt på att myndigheterna lade sig i hans förhållande med sambon.

Enligt en källa till Aftonbladet blev Federley mycket upprörd under mötet med Kriminalvården. Han ska ha påtalat att han är en viktig person, som skulle kunna skadas om andra informerades om mannens brott, då han rör sig i offentligheten.

Fredag 4 december.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf bryter tystnaden om Fredrick Federley, och säger att förtroendet för honom blivit skadat.

– Det är väldigt sorgligt och tragiskt, inte minst för Fredrick Federley personligen. Han är nu svårt sjuk och är sjukskriven under en tid framåt. Vi har pratat med honom och vi ser mycket allvarligt på de här uppgifterna, säger Annie Lööf till SVT.

Lööf säger att hon fick reda på mannens brotten dagen innan Stoppa Pressarnas publicering, den 23 november, och att Federley ska ha känt till mannens bakgrund ”under en längre tid”.

– Förtroendet för Fredrick Federley är skadat i och med att han har känt till de här uppgifterna om den allvarliga brottsligheten som den närstående har gjort. Men exakt hur och vilka samtal vi har haft stannar mellan oss, säger Lööf.

Tisdag 8 december.

SVT rapporterar att Federley haft kännedom om mannens brott redan i juni. Federley ska dessutom ha hotat med sina kontakter på Säkerhetspolisen i samband med en orosanmälan.

Uppgifterna har även lämnats till Centerpartiets partiledning.

Torsdag 10 december.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf säger till TT att partiets förtroende för Federley är skadat, men att hon ännu inte kan säga något om Federleys framtid i partiet.

– Det är alldeles för tidigt att säga just nu, nu har vi fokus på att Fredrick ska komma på fötter och må bättre och så får vi ha de samtalen senare, säger Lööf till TT.

Fredag 11 december.

Federley skriver i ett inlägg på Facebook att han lämnar samtliga politiska uppdrag. Anledningen är enligt Federley att nyhetsbevakningen om honom stör hans tillfrisknande.

”Trots min sjukskrivning så får jag inte ro. Fortsätta spekulationer och nyheter baserade på rykten och halvsanningar gör att jag inte kan komma framåt i läkeprocessen. Under rådande omständigheter är det helt enkelt omöjligt för mig att följa min läkares och psykologs rekommendationer och göra vad behandlingen kräver” skriver Federley bland annat i inlägget.

Jag förstår nu att jag varit i behov av vård för min psykiska ohälsa länge, och jag borde sökt hjälp långt tidigare. Jag… Publicerat av Fredrick Federley Fredag 11 december 2020

