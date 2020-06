Churchillstaty vandaliserades av Black Lives Matter: ”Var en rasist”

STORBRITANNIEN Winston Churchills staty i London klottrades ned med texten att han ”var en rasist” under en Black Lives Matter-demonstration på söndagen. Ännu värre gick det med en staty som föreställde slavhandlaren Edward Colston i Bristol, som fälldes och kastades i havet av demonstranter.

Winston Churchills staty vid Westminster i London vandaliserades av Black Lives Matter-aktivister på söndagen, rapporterar Evening Standard.

Aktivister klottrade ”Var en rasist” på statyns sockel under en Black Lives Matter-demonstration på Parlament Square.

Även på lördagen, som var minnesdag för D-dagen, utsattes Churchillstatyn för vandalisering när den klottrades ned med grön sprayfärg.

Journalisten Piers Morgan kallar vandaliseringen av Churchillstatyn för ”äcklig” i ett inlägg på Twitter där han även skriver att ”Churchill räddade det här landet från historiens värsta rasist”.

This, however, is disgusting. Churchill saved this country from the worst racist in history. 👇 https://t.co/YQjU0KFenY

Däremot stödjer Morgan ett annat angrepp på en staty samma dag, när demonstranter i Bristol fällde en staty av Eward Colston, en lokal handelsman som blev förmögen genom bland annat slavhandel på slutet av 1600-talet.

Morgan jämför fällningen av Colstons staty med när irakier fällde statyn av Saddam Hussein efter den amerikanska invasionen 2003.

Did you say that when Saddam’s statue toppled? https://t.co/9C0e56IO4d

Efter att den fällts kastades statyn av Edward Colston ned i vattnet av demonstranterna.

The moment a statue of slave trader Edward Colston toppled into Bristol’s harbour. ‘It’s what he deserves. I’ve been waiting all my life for this moment’ someone told me in the moments after. pic.twitter.com/6juqVrsJ6V

— Sarah Turnnidge (@sarah_turnnidge) June 7, 2020