Dags att rösta för förändring

I årets valrörelse har frihetsfrågorna satts på undantag och den grundläggande frågan vad offentlig sektor ska och inte ska ägna åt sig har helt lämnats åt sidan. För att stoppa skatteslöseriet krävs det att väljarna röstar för en förändring, skriver Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling.

Alla organisationer, oavsett om det är stater, kommuner, företag eller bostadsrättsföreningar, behöver förr eller senare få in nytt ledarskap för att nya tankar ska kunna förverkligas. Den som har suttit i ledningen under årtionden och kanske t o m under ett århundrade blir till slut ett med systemet. Förmågan att se på saker och ting med systemkritiska ögon går förlorad. Det är därför det finns en marknad för externa organisationskonsulter. Och det är därför det så ofta uppstår behov av generationsskiften.

Om något har valrörelsen 2022 visat att de etablerade partierna har smält ihop med systemet. Medborgarperspektivet saknas. Frihetsfrågorna är satta på undantag. Ingen av dem har brytt sig om att ställa sig den grundläggande frågan vad vi egentligen tycker att den offentliga sektorn ska syssla med och därtill göra bra. Denna analys bekräftades bara under SVT:s slutdebatt i fredags. Politik i Sverige har kommit att enbart handla om att släcka bränder (vilka man för övrigt själv har orsakat), snarare än att blicka framåt och ge besked om vilken riktning vi bör gå.

Vad Sverige behöver är nya grepp. Vi behöver göra en lista över vad exakt våra skattepengar ska gå till och varför. Likaså vilka frågor som vi medborgare, var och en eller tillsammans, själva är bättre på att lösa. Slöseriet behöver upphöra och det enskilda ansvaret bli större, för att det allmänna ska kunna fokusera och ge valuta för skattepengarna. På så sätt gör vi samhället robustare.

Vi behöver bygga nya folkrörelser som inte är dopade med just skattepengar. Vi behöver överbrygga klyftan mellan medborgare och folkvalda. Framför allt behöver vi få in folkvalda som har gjort annat i sina liv än politik.

Om du tycker att det ovanstående låter bra, måste även du som väljare våga släppa invanda mönster.

I valrörelsen har påståenden om ”bortkastade röster” haglat. Medborgerlig Samling ställer på många håll upp i alla tre val och du har som väljare alltid en möjlighet att fördela dina röster efter eget tycke. Med det sagt, vill jag dock bemöta argumentet om ”bortkastad röst” med några ord om vad som faktiskt påverkar politiken i Sverige på sikt, nämligen samhällsdebatten och hur problem och lösningar formuleras i den debatten.

Den som lägger sin röst på ett nytt parti, som för in nya perspektiv i debatten, kommer att bidra stort till politisk förändring, alldeles oavsett om partiet kommer in i riksdagen eller inte i det aktuella valet. Nya, växande rörelser påverkar nämligen alltid samhällsdebatten, som in sin tur styr politiken. De etablerade partierna och andra opinionsbildare kommer att snegla på vad som händer och börja förhålla sig till det. Ser man så på saken, är varje sådan röst snarare tyngre och mer värd än röster på dem som sitter vid makten och som gång efter annan både har misslyckats och bytt samarbetspartners.

Valrörelsen 2022 har präglats av brandsläckning som förvisso är nödvändig, men det finns också möjlighet att rösta för förändring. Den möjligheten tycker jag att du ska ta, på alla politiska nivåer!