Daniel Szirányi (M): ”Hatet mot Ungern har gått överstyr”

Det är inte alla moderater som står bakom Ulf Kristersson och beslutet att förmå Fidesz att lämna EPP-gruppen. Daniel Szirányi har själv bakgrund från Ungern och är tidigare riksdagskandidat för Moderaterna samt medlem i partiet. Han menar att det är en vrångbild av Ungern som målas upp och han är kritisk till sin egen partiledare. Det förklarar han i en debattartikel.

Hatet och arrogansen mot Ungern bland svenska politiker och svensk media har gått överstyr och blivit absurd. Socialminister Strandhäll (S) skriker nazism pga skattelättnader inom ungersk familjepolitik, och orsakar därmed en internationell diplomatisk kris mellan länderna, vänsterliberalerna hotar med demokratins undergång och moderaterna tävlar om att hata mer än vänstern och går så långt att man vill ta bort ca 12 ungerska mandat ur den kristdemokratiska partigruppen EPP och därmed förstöra möjligheterna för den egna partigruppen att förbli störst i EU parlamentet.

Svenska politiker borde sluta att medvetet svartmåla Ungern och istället fokusera på svenska problem och Sveriges roll i Europa. Det är patetiskt att lilla Ungern skall vara i så starkt fokus i svensk samhällsdebatt.

Tror att det är dags för lite rim och reson. Det är dags för fakta. Här får ni lite bakgrund.

Förståelse för frihet



Ungern är ett land som lidit under både nazistisk som kommunistisk diktatur mellan 1944-1989 och är väl medveten om dessa mördande ideologier. Värdet av frihet är orubbligt bland ungrare. Att etikettera nazism och fascism på folk som själva upplevt dessa hemskheter innebär bara att man inte vet vad man talar om och saknar historisk insikt.

Ekonomiskt mirakel



Runt 2009-2010 närmade sig landets skuldsättning Greklands och man tvingades ta IMF-lån. Detta blev startskottet till en omfattande samhällsförändring från ett post-kommunistiskt bidrags-baserat samhälle till ett land som uppskattar arbete. Ny konstitution. Radikal skattesänkning till 15 procent för inkomst och 9 procent för företag, business-orienterad politik och avreglering.

Man har sedan dess 800.000 fler människor i arbete och en arbetslöshet på endast 3 procent. IMF-lånen är återbetalda, skuldsättningen har gått ner, investeringar flödar in, turismen slår rekord med 31miljoner hotellnätter och ekonomin pumpar på 5 procent.

Detta är marknadsliberalism. Detta är ”arbetslinjen” på riktigt. Moderaterna har något att lära.

Media

Det klagas ofta om att media inte är balanserad i Ungern. Men till skillnad från Sverige, där statligt ägda mediemajoriteten dominerar (SVT, TV4, CMORE), och borgerliga journalister i princip är obefintliga, har Ungern ett pluralistiskt medielandskap, där bland annat den största dagstidningen, den största TV-kanalen och den största medieportalen är starkt regeringskritiska. Det är bara att sätta på TV, radio, eller söka på nätet och kolla själv.

Demokrati



Extrema röster inom vänstern inkl vänsterflygeln av moderaterna brukar kritisera demokratin i Ungern. På grund av ovan nämnda positiva samhällsutveckling har den konservativa/kristdemokratiska regeringskoalitionen ett massivt folkligt stöd, som resulterat i två tredjedels majoritet i parlamentet samt ökat valdeltagande.

I tre val i streck.

Fler röstade på Fidesz-KDNP än alla andra parlamentariska partier tillsammans. Inget annat politiskt parti i EU har ett starkare folkligt stöd än Fidesz-KDNP.

Illiberal demokrati? Japp, så är det.

Ordet ”liberal” associeras i Ungern till socialism, sedan ”liberalerna” ingick i en regeringskoalition med fd kommunisterna vilket bla ledde till den ekonomiska krisen 2008-2009. Folket straffade ”liberalerna” i kommande val genom att radera ut dem ur ungersk politik. Ungern har kristdemokrati, genom Fidesz-KDNP, socialdemokrati genom de fd kommunisterna och så finns de radikala nationalisterna. Liberalerna är obefintliga. Därav är Ungern en illiberal demokrati.

Central European University

Det har snackats mycket om Central European University, vilket varit ett löjligt mediedrev. CEU är inte ”utslängt”, eller ”stängt”, utan fortsätter sin verksamhet i Budapest. CEU har tagit ett ensidigt beslut om att öppna nya lokaler i Wien, vilket porträtterades som att universitetet tvingas fly landet.

Löjligt.

Bakgrunden är att ungersk lagstiftning endast tillåter utländska universitet ge utländsk examen. Inget utländskt universitet i Ungern hade problem med detta, utom just CEU, då CEU inte är ett utländskt universitet. CEU är ett ungerskt universitet med noll formell relation till godkända utländska utbildningssystem. Därför kan de i nuläget endast ge ungersk examen.

Så ”hemsk” var den historien.

Visegrád-4 samarbetet

Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien har utvecklat ett mycket djupt samarbete inom kultur, ekonomi, säkerhet, EU och utrikesfrågor, vilket är unikt. Genom att gå gemensamt har man nu ett block på 65 miljoner invånare med en ansenlig ekonomisk storlek, vilket ger styrka i EU-förhandlingarna. Det tror jag är en del till de höga svallvågorna inomEU ibland. De stora EU-länderna möter oväntade mothugg och V4 länderna har fått nytt självförtroende.

EPP



Fidesz bjöds in till EPP av Helmut Kohl, fadern till modern europeisk kristdemokrati och Orbán Viktor var en nära vän till honom under hela hans livstid. Orbán Viktor höll även minnestal under Helmut Kohls begravning.

Banden mellan CDU/CSU och Fidesz-KDNP är mycket stabila och dessa tål kritik åt båda håll. Att tysk kristdemokrati skulle vara lika självskadliga som moderaterna och sparka sina ungerska partners från sin partigrupp är att ta i.

EU-samarbetet

Relationen till EU kommissionens president, Juncker är kylig. Ungern röstade emot Juncker när han tillsattes. Att Juncker kallar Orbán ”diktator” offentligt och håller tal till minnet av mördarideologen Karl Marx ser ungrare som väldigt negativt. Att han sedan uppträder alkoholpåverkad stärker ej förtroendet för Juncker.

Kapitel 7-förfarandet mot Ungern

EU parlamentet gjorde en ”rapport” om ”läget i Ungern”, av den gröna vänsterpolitikern Judith Sargentini som beskriver Ungern som rena helvetet. Rapporten är förbluffande svag och innehåller temaområden som är avklarade mellan EU och Ungern sedan tidigare. Trots detta gjordes ett politiskt statement genom att EU parlamentet röstade för att undersöka om Ungern bryter ”mot grundläggande värderingar”. Ingen vet riktigt vilka dessa ”värderingar” är.

Omröstningen var intressant då den gick tvärs igenom partigrupper, och visade att EU är uppdelat mellan före detta kommunistländerna som stod på Ungerns sida och EU-12 som vill sparka ut Ungern ur EU, vilket skulle bli den naturliga konsekvensen om ett land fråntas rösträtt.

Detta är en politisk fingervisning och inget annat. Om något överhuvudtaget skulle bli konkret, kommer juridiken avgöra vad som händer. Hittills har EU och Ungern alltid hittat en lösning.

Ryssland

Relationen till den fd KGB-agenten Putin flaggas ofta i media och politik. Bakgrunden är att Ungern har en minoritet på en kvarts miljon ungrare i Ukraina, som efter omvälvningarna där förbjudits använda sitt modersmål i officiella sammanhang, skola osv, vilket de alltid gjort, då de ju alltid bott där. Ungerns protester har inte hörsammats av EU, vilket av illasinnade vridits till att Ungern är emot Ukraina och istället är ”Putinvänlig”.

Patetiskt.

Ungern är ett NATO-land med tydlig strategi att öka militärutgifterna och fördjupa samarbetet med USA. Ungern, liksom andra EU-länder står bakom sanktionerna mot Ryssland. Problemet anser jag är egentligen att Ungern är helt och hållet beroende av energi från Ryssland. Därför investeras det nu i kärnkraft och i alternativa gasledningar.

Invandring



Under 2015 intensifierades flyktingströmmen från Balkan till en extrem situation och över 200.000 flyktingar strömmade in i Ungern under en kort tidsperiod, vilket paralyserade stora delar av Budapest och andra delar av landet. Den chockartade situationen var utom kontroll och därför bestämde sig Ungern för att bygga ett stängsel vid Schengenområdets yttre gräns.

Flyktingvågen stoppades, och Schengenreglerna kunde upprätthållas, till skillnad från länder som Sverige, Danmark, Tyskland och Österrike som upphävde Schengenreglerna och införde interna gränskontroller.

Från 174.000st 2015, minskade antalet asylsökande till 4.000st år 2017 och Ungern håller en restriktiv invandringspolitik sedan dess. Viktigt att poängtera att Ungern inte kräver att andra skall ta efter, utan menar att alla länder själv skall få bestämma hur man hanterar invandring och migration.

Sammanfattning



Det finns säkert många fler områden att ta upp. Det är dåligt att politiker och media inte informerar sig innan de gör sina aggressiva uttalanden. Men då medieutrymmet för den ungerska sidan är obefintligt, är jag inte förvånad av läget. Bara arg.

Ingen borgerlig ungrare kommer rösta på de partier som nu svartmålar Ungern.

Texten publicerades först på Facebook.