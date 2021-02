Därför förlorar Navalnyj status som samvetsfånge

Den fängslade ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj förlorar status som ”samvetsfånge” meddelar Amnesty, som samtidigt lovar att fortsätta kampen för Navalnyjs frigivning. Anledningen är att gamla uttalanden från Nalvalnyj lämnats in till Amnesty, bland annat en film där han spelar att han skjuter en muslimsk man. Nyheter Idag har översatt filmen till svenska och går igenom turerna i affären, som började med en annan frihetskämpe: Nelson Mandela.

Under sin rättegång i Pretoria, Sydafrika, 1964 där han åtalades för sabotage, höll Amnestys samvetsfånge Nelson Mandela ett tal där han förklarade att ANC övergav icke-våld och sabotage för att inleda en väpna kamp mot den sydafrikanska regimen.

På Amnestys kongress i Canterbury samma år beslutades att Mandela inte längre skulle räknas som en samvetsfånge.

– Vi erkänner, med stor sympati, att när en regering visar sig förakta rättsstaten och är oemottaglig för fredlig övertalning, att de som har förnekats sina mänskliga rättigheter som de bestämts av de Förenade Nationerna, kan känna sig eller hamna i en position där den enda vägen till frihet är våld, sade Peter Benenson, Amnesty Internationals dåvarande Generalsekreterare.

– Sådana människor, som inte kan kvalificera för att antas som samvetsfångar enligt Amnesty Internationals definition, kan och är ofta våra aktiva angelägenhet på humanitära grunder.

En samvetsfånge är enligt Amnesty International ”den person som är fysiskt förhindrad (genom att fängslas eller på annat sätt) från att uttrycka (i alla former av ord och symboler) en åsikt som han uppriktigt har och som inte förespråkar eller överser med våld mot personer”. Definitionen formulerades av Amnestys grundare Peter Benenson i artikeln ”The Forgotton Prisoners” från 1961 som blev startskottet för organisationen.

När den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj greps av rysk polis vid sin ankomst till Moskva den 17 januari utsåg Amnesty International honom till samvetsfånge, vilket bland annat innebär att man verkar för fångens ovillkorliga och omedelbara frigivning.

”Aleksej Navalnyj har berövats sin frihet för sin fredliga politiska aktivism och för att ha utövat sin yttrandefrihet” skrev Amnesty International i ett uttalande.

Men tisdagen den 23 februari meddelade Amnesty International att Navalnyj inte längre räknas som en samvetsfånge. Anledningen är att han tidigare ”förespråkat våld och diskriminering och inte har tagit tillbaka dessa uttalanden” enligt ett mail från Amnesty International till poddaren och journalisten Aaron Maté på Twitter.

New: @AmnestyUK withdraws designation of Navalny as a "prisoner of conscience." In email, Amnesty says it's "no longer able to consider Aleksei Navalny a prisoner of conscience given the fact that he advocated violence and discrimination and he has not retracted such statements." pic.twitter.com/E9m0e6lzT8

— Aaron Maté (@aaronjmate) February 23, 2021