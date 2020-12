DEBATT: Obamas oheliga allianser möjliggjorde för islamisternas framväxt

Obamas oheliga allianser med islamister i Mellanöstern möjliggjorde etnisk rensning, shariaförtryck av kvinnor och banade väg för det Muslimska Brödraskapets framväxt. Det kommer aldrig de sekulära krafterna i Mellanöstern att glömma. Med Joe Biden som president finns risken att de oheliga allianserna med islamister dammas av, skriver Elias Saouk, debattör.

Det var med stor spänning och tillförsikt som jag tog del av en artikel i Expressen Kultur häromveckan,”Nu förstår jag varför folk hatade Obama”. Nu har väl polletten trillat ned, tänkte jag. Men ju mer jag läste desto mer insåg jag hur pass verklighetsfrånvända alla dessa förståsigpåare är.

Den 25 januari 2011, begav sig hundratusentals studenter till Tahrir-torget i Kairo i Egypten för en manifestation för demokrati och mänskliga rättigheter. Det fanns förhoppningar om en gryende demokratisering av Egypten. Men USA:s dåvarande president Barack Obama hade andra planer.

Under förutsättning att internationella konventioner respekterades, skulle fundamentalister, som Muslimska Brödraskapet få berättigande och legitimitet att stiga till makten. Och så blev fallet.

I ett led att fullborda sin vision om det ”Nya Mellanöstern”, bortom pluralism och mänskliga rättigheter, fick även nya islamistregimen i Turkiet, en efterlängtad belöning – att hantera IS i Syrien. Under rubriken ”Kriget mot terrorn”, kunde Erdogan avancera och på så sätt expandera sin hegemoni över norra Syrien. I sina böcker ”The Choice” & the ”Lost Spring”, beskriver terrorforskaren Dr. Walid Phares, förtjänstfullt om Muslimska Brödraskapets frammarsch i regionen.

Barack Obama är för alltid illa sedd av sekulära krafter i regionen. Skälet är att Obama ingick ett oheligt ”Joint Venture” med islamister på bekostnad av det fria samhällets drömmar och längtan efter en drägligare tillvaro. Resultatet blev istället etnisk rensning, humanitära katastrofer, för att inte tala om en obehaglig vardag för miljontals arabiska kvinnor som tvingas leva under förtryckande sharia.

Men den svenska allmänheten får tyvärr en begränsad kunskap om de här förhållandena. De får endast veta att det är krig i Syrien, att det är flyktingar på flykt och att vi ska öppna våra hjärtan.

Svenska folket, som tvingats hantera konsekvenserna av Obamas Mellanösternpolitik, behöver också få veta den fullständiga, korrekta historieskrivningen. Men istället har vi till fallit till föga för alla dessa åsiktskorridorer. En kulmen nåddes när Obama höjdes till skyarna och tilldelades ett Nobelpris. Något som i efterhand framstår som fullkomligt bisarrt med tanke på de krafter som Obama släppte lös på försvarslösa människor.

Islamiska propagandakanalen Al-Jazeera arbetade målmedvetet och konsekvent för att Joe Biden skulle vinna valet i USA. Och miljontals civila går nu oroliga över att President Biden åter ska väcka liv i Obamas oheliga allianser med islamister. Om så blir fallet, har vi anledning att befara ännu en humanitär katastrof som hägrar, likt ett otydbart ovädersmoln vid horisonten.