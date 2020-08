DEBATT: Okunniga svenska journalister missleder om Trump

Det är inte Donald Trump som är ett hot mot demokratin i USA. Hade svenska journalister fundamentala kunskaper om amerikansk politik hade de begripit detta istället för att återupprepa narrativ från amerikansk vänsterliberal media. Svenskamerikanske debattören Björn Norström bemöter journalisten Lennart Pehrsons text i Kvartal om Donald Trump.

Återupprepade gånger tvingas mediekonsumenter konstatera att svensk media, tyvärr, gör ett uselt jobb i att rapportera om USA generellt och speciellt om Donald Trump.

Rapporter och analyser i svensk media karaktäriseras av att de ofta är direkta plagiat av amerikanska vänsterliberala medier – med skillnaden att det är ett sämre hantverk än originalet. Det undermåliga hantverket gör att vi åtminstone inte behöver oroa oss för att man medvetet försöker vilseleda. Man begriper bara helt enkelt inte bättre.

Djupare analyser ur diverse perspektiv och korrekt information lyser med sin frånvaro i svensk media. Texten i Kvartal “Så hotas demokratin i USA” av Lennart Pehrson (som häpnadsväckande nog bor i USA) är dessvärre inget undantag. Pehrsons text är ett bottennapp och innehåller ett stort antal svepande anklagelser mot Trump, helt utan källhänvisning.

Det finns en ohälsosam besatthet hos svenska journalister av bruset kring Trump och hans tweetande med konstanta generella anklagelser om rasism utan några konkreta exempel som stöd. Sällan orkar man sätta sig in den politik som Trump bedriver, vilka reformer och policies han står för, och hur det påverkar vanligt folk runt om i USA, inte minst minoriteter.

Att arbetslösheten bland svarta och latinamerikaner innan corona var den lägsta någonsin är ett konkret exempel och som visar att Trump konkret hjälper just de grupperna som han felaktigt anklagas för att vara rasist mot. Svarta amerikaner och latinamerikaner är även de grupperna som mest negativt påverkas av illegal invandring, så att Trump vill stoppa illegal invandring hjälper svarta och latinamerikaner allra mest. Trump vill även minska kriminaliteten i amerikanska storstadsområden där framförallt svarta drabbas av våldsbrott. Demokraterna vägrar samarbeta med Trump kring detta.

Pehrsons text är nerlusad med fel. Men låt mig koncentrera mig till en specifik fråga, den om det amerikanska valsystemet.

Lennart Pehrson går till attack mot Trump för att denne har krävt att väljare ska behöva visa legitimation när man röstar. I en tredjedel av delstaterna krävs – till skillnad från exempelvis Sverige – ingen form av ID för att rösta. Vem som helst, inklusive illegala invandrare och turister, kan i praktiken promenera in i en slumpmässig vallokal och uppge ett vanligt namn och vips får personen rösta så länge namnet stämmer överens med röstlängden. Endast nio av 50 delstater kräver foto-ID för att rösta, vilket förebygger dessa problem. Donald Trump och Republikanerna föredrar detta betydligt säkrare alternativ. Ett, i Sverige tydligen helt rimligt krav, men som enligt Pehrson görs för att ”hålla tillbaka antalet röster” i USA.

Redan under årets primärval har betydligt fler tidiga poströster underkänts än under hela presidentvalet 2016. Nu måste dessutom en stad i delstaten New Jersey hålla ett nyval eftersom det framkom att representanter för staden utövade bedrägeri med poströsterna i samband med ett lokalval tidigare i år.

Utöver dessa vardagsvalproblem har det även framkommit att illegala röster lades under valet 2016.

Pehrson gör också ett stort nummer av att Trump ifrågasatt om det amerikanska postverket kommer att klara av att leverera poströster. Nu är det så enkelt att postverket själva redan har meddelat att de inte kommer att kunna leverera poströster som det är tänkt i hela 46 delstater och att det betyder att de som poströstar kanske inte kan räknas in i valresultatet på ett korrekt sätt. Återigen svagt av Pehrson.

Lennart Pehrson har också synpunkter på det amerikanska valsystemet med elektorer som i korthet innebär att vinnaren av varje enskild delstat får samtliga röster, elektorer, från den delstaten. Sedan räknas elektorerna ihop.

Anledningen att USA har det systemet istället för det proportionella valsystem vi har i Sverige är att med ett svenskt system skulle stora delar av USA helt sakna inflytande vid valen.

Presidentkandidaterna skulle enbart bry sig om storstäderna utefter kusterna under sina kampanjer vilket skulle innebära att 90 procent av hela USA:s geografiska yta skulle ignoreras under presidentval. Pehrson nämner detta men inser dessvärre inte att just miljontals amerikaners röster som inte längre skulle spela någon roll är det direkta hotet mot demokratin, inte Donald Trump som faktiskt vill att även rösterna ute i landsbygden ska betyda något.

Valet 2016 summerar detta perfekt. Under valkampanjen 2016 byggde Hillary Clinton sin kampanj på att ignorera landsbygden i USA då hon satsade på storstäder och Hollywoodeliten som sin allierade draghjälp. Hillary Clinton lyckades få draghjälp av ett stort antal kändisar, bland annat Jon Bon Jovi och Paul McCartney, och höll små exklusiva fundraisers där miljardärer betalade upp till över motsvarande två miljoner kronor för att träffa Clinton.

Samtidigt skakade Donald Trump hand med knegare och arbetslösa i Scranton, Pennsylvania och Morgantown, West Virginia.

Donald Trump kom helt enkelt närmare vanligt folk. Det var något som väljarna såg. Det är också därför som det var Trump, och inte Clinton, som var den som slog vakt om USA:s demokratiska tradition under valkampanjen 2016, att värna om demokratin som representeras av vanligt folk även ute på landsbygden och inte bara om eliten i New York och Los Angeles.

För varken amerikansk eller svensk del är det verkliga hotet Donald Trump.

För amerikansk del är det verkliga hotet mot demokratin det vi ser i USA på gator och torg nu där institutioner attackeras av en våldsam vänstermobb i syfte att kasta omkull hela den amerikanska demokratin, ett demokratihot som det Demokratiska partiet och vänsterliberal media vänder ryggen till, möjliggör, och till viss del även försvarar.

För svensk del är det verkliga hotet att svensk media inte klarar av att ger en nyanserad bild av den amerikanska demokratin och framförallt inte om Donald Trump. Det konstanta svartmålandet av USA och Trump ger konsekvenser. Absurda jämförelser mellan diktaturer och totalitära länder som Vitryssland, Iran, Ryssland och Kina görs utan att få reagerar. Det leder ytterst till att relationerna mellan Sverige och USA skadas.