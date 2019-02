DEBATT: S kommer använda lågkonjunkturen för att blåsa C och L

DEBATT Januariöverenskommelsen, JÖK:en, innebar en rad till synes tuffa politiska eftergifter för Socialdemokraterna. Men det är högst oklart om marknadshyror och förändringar i arbetsrätten någonsin kommer att bli av. Socialdemokraterna har spelat skjortan av C och L och begravt många punkter i JÖK:en i utredningar. När lågkonjunkturen kommer så kommer man att använda det som skäl för att ta tillbaka löften, skriver John Gustavsson, nationalekonom och konservativ debattör.

Om debattören John Gustavsson är doktorand i nationalekonomi vid National University of Ireland Maynooth, Irland. Han har debatterat samhällsfrågor ur ett konservativt perspektiv i tio år.

Sedan överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna offentliggjordes har många besvikna högerväljare uttryckt sig skeptiskt kring huruvida de många eftergifter C och L fick av S verkligen kommer att förverkligas. Att ungefär hälften av eftergifterna rör sig om saker som ska utredas gör inte trovärdigheten bättre.

Mot detta kontrar centerpartister och liberaler att de när som helst kan fälla regeringen, och att Socialdemokraterna då kommer straffas av väljarna i ett hypotetiskt nyval. Jag är dock övertygad om att Socialdemokraterna redan tänkt på detta, och att de vet att de har ett ess i rockärmen: Sverige är på väg in i en lågkonjunktur.

Hur kan vi veta det? Eurozonen, som är vår viktigaste exportmarknad, har en kraftigt sviktande ekonomi. I USA ser tillväxten första kvartalet ut att bli nära noll, och handelsdispyterna kastar mörka moln över framtiden. Kinas ekonomi visar också tecken på inbromsning. Även om vi i Sverige inte hade haft några egna strukturella problem – vilket vi har – så hade det varit så gott som omöjligt att inte dras med i fallet.

Men vad har detta med Socialdemokraterna och deras JÖK-bo att göra? I princip alla de större eftergifter Socialdemokraterna gav bort är antingen dyra och/eller gynnar främst de med högre inkomster. Det gör dem lätta att ta tillbaka vid händelse av lågkonjunktur: Jag ser framför mig hur Stefan Löfven när lågkonjunkturen slagit till håller en presskonferens där han meddelar att ”Med den rådande konjunkturen i åtanke vore det oansvarigt att sänka företagsskatten. Att låta stora företag bidra med mindre i en tid då många människor blir arbetslösa vore moraliskt vidrigt”.

Det tredubblade rutavdraget? ”Nu när statsbudgeten ligger på minus och vi tvingas skuldsätta framtida generationer så är det inte rätt läge att ge rika människor ännu högre städhjälpssubventioner”.

Marknadshyror? ”Nu är det svåra tider och många familjer i Sverige har svårt att ens kunna betala den hyra de har idag. Att i dagsläget införa marknadshyror vore att lägga sten på deras bördor”

Minska anställningstryggheten? ”Hundratusentals människor har förlorat sina jobb bara i år. Om anställningstryggheten luckrades upp i detta läge skulle ännu fler tvingas bort. I mitt Sverige ska tryggheten vara som starkast när vindarna blåser som hårdast”.

Alla dessa argument är enkla att köpa för de flesta väljare. Men Centerpartiet och Liberalernas partiledningar lär ju knappast övertygas, så kan de inte bara fälla regeringen då? Nej, så enkelt är det inte. Under lågkonjunkturer så vill svenskar ha stabilitet. Det finns en anledning till att Alliansen började gå upp som en raket i opinionsmätningarna när finanskrisen slog till 2008 – man framstod som ett stabilt och tryggt alternativ jämfört med Mona Sahlin som inte ens kunde bestämma sig för vilka hon ville samarbeta med.

I en ny lågkonjunktur skulle rollerna bli omvända: Socialdemokraterna är det stabila status quo-alternativet, men de hemska nyliberalerna i C och L hotar att fälla deras regering och kasta in Sverige i politiskt kaos mitt under en lågkonjunktur bara för att Socialdemokraterna vägrar föra deras extrema arbetarfientliga politik… eller åtminstone är det så Socialdemokraterna kommer att framställa det, och det är så det kommer att framstå för gemene man.

Dessutom kvarstår problemet att ingen regering kan få majoritet utan stöd av antingen S eller SD. Detta skapar otroliga image-problem för C och L i det fall att de skulle börja fundera på att fälla regeringen under en lågkonjunktur: ”Så ni tänker släppa in rasisterna i den politiska värmen nu? Mitt under en ekonomisk kris dessutom! Populister är ju livsfarliga när ekonomin är svag! Tänker ni verkligen göra det bara för att ni inte får ha statssubventionerade pigor?”.

Centerpartiet och Liberalerna skulle framstå som småaktiga och ansvarslösa om de utlöste ett nyval under en lågkonjunktur. Socialdemokraterna kommer däremot framstå som ansvarsfulla, flexibla och i största allmänhet regeringsdugliga när de sviker de löften de gav åt C och L.

Allt Socialdemokraterna behöver göra nu är att låta utredningarna dra ut på tiden och invänta den oundvikliga ekonomiska nedgången. Centern och Liberalerna har spelat ut sig själva.