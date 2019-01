Demokraterna fejkade konton på sociala medier för att påverka valet i Alabama

ALABAMA Efter det amerkanska presidentvalet 2016 hamnade frågan om rysk inblandning, falska nyheter och dold propaganda på sociala medier i blickfånget. En omfattande utredning om påstådda rysskopplingar genomförs fortfarande, men samtidigt har konkreta uppgifter kommit fram om hur demokratsympatisörer använt sociala medier för att under falska identiteter påverka fyllnadsvalet i Alabama i höstas då en ny senator behövde tillsättas.

Omfattningen av försöken att påverka fyllnadsvalet i Alabama till Demokraternas fördel med hjälp av falska konton på sociala medier har visat sig vara större än tidigare känt. New York Times kunde i december avslöja att ett litet cybersäkerhetsföretag, New Knowledge, arrangerade så att tusentals ryska botkonton började följa den republikanske kandidaten Roy Moore på Twitter, för att få det att se ut som om han hade stöd av ryssarna, och igår kunde NYT rapportera om ytterligare två påverkansoperationer som genomförts under falsk flagg.

I det senaste avslöjandet framkommer att två andra cybersäkerhetsföretag varit involverade i att bland annat sätta upp en facebooksida med titeln ”Dry Alabama”, som drev kampanj för att förbjuda alkohol i delstaten. Enligt presentationen var det konservativa republikaner som låg bakom, och de uppmanade bland annat besökarna att be för Roy Moore. Avsikten skall ha varit att splittra de republikanska väljarna, varav många absolut inte vill se ett alkoholförbud, och få dem att istället rösta på den demokratiske kandidaten Doug Jones, eller att inte rösta alls.

Den sammanlagda kostnaden för de identifierade operationerna ligger på några hundra tusen dollar, vilket är småpengar i sammanhanget – åtminstone 51 miljoner dollar spenderades i valkampanjen – och det är oklart om de haft någon effekt. Valet var dock mycket jämnt och Doug Jones vann med 22000 röster av totalt 1,3 miljoner.

Demokraterna har officiellt tagit avstånd från taktiken, men av de få kommentarer som kommit från de inblandade säkerhetsföretagen kan utläsas att de ser metoden som legitim och att det är något som bägge sidor ägnar sig åt.

