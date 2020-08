Demonstranter satte eld på polisfackets lokaler

PORTLAND Polisfackets byggnad attackerades och sattes i brand under ett våldsamt upplopp i Portland, Oregon på lördag kväll. Tidigare har federala styrkor bekämpat upplopp i Portland, men lämnat staden efter protester från bland andra stadens borgmästare.

En vecka efter att federala trupper lämnat Portland, Oregon utbröt ett våldsamt upplopp i staden på lördag kväll, rapporterar ABC News.

Upploppet utbröt när demonstranter attackerade och satte eld på polisfackets lokaler.

Polisen i Portland hade tidigare uppmanat demonstranterna vid byggnaden att inte delta i ”kriminella aktiviteter” som vandalisering, olaga intrång och mordbrand, och varnat för att man annars kan gripas och utsättas för tårgas.

Those near the PPA Office: Do not engage in criminal activities including, but not limited to, vandalism, unlawful entry to the building, or fire starting. Failure to adhere to this order may subject you to arrest and/or the use of crowd control munitions and/or tear gas.

