Demonstranterna skrek ”Fuck the police” – sen knäböjde kvinnlig polis

STOCKHOLM En demonstration på temat ”Black lives matter” på onsdagskvällen i centrala Stockholm urartade i hatiska slagord mot polisen och mot flera av riksdagens partier. Demonstranter skrek ”Fuck the police” och uppmanade poliserna att knäböja. Något minst en kvinnlig polis – omringad av en folkmassa – gjorde efteråt, något bland annat Expressen dokumenterade.

Tillståndet för demonstrationen gällde mellan 18 och 2o och hölls vid Sergels Torg i Stockholms city. Tillståndsansökan gällde för bara 50 deltagare på grund av de tillfälliga regler om sammankomster som införts i Sverige efter corona.

Över tusen personer samlades och skanderade bland annat ”Fuck the police” och skyltar med ”ACAB” – All Cops Are Bastards – hölls upp. Hat mot olika riksdagspartier uttrycktes också.

– Det var över 1 000 personer där, bekräftar Mats Eriksson, presstalesperson hos polisen, till Nyheter Idag.

Nyheter Idags har talat med en källa som var på plats:

– Sedan skrek man olika saker. Man sa att alla skulle gå ner på knä och sträcka upp en hand. Och det gjorde alla. Sedan sade man till polisen att de också skulle gå ner på knä – ”antingen är ni med oss eller så är ni mot oss”. Men polisen gjorde inte det.

Vem var det som uppmanade polisen att gå ner på knä?

– Det var en av talarna, som höll i en mikrofon.

– Det var som uppvigling mot polisen. Det blev en väldigt obehaglig stämning.

Vid 18.30-tiden bröt polisen upp demonstrationen och folkmassorna började istället gå runt i löst sammansatta demonstrationståg i centrala Stockholm.

Vid St Eriksplan gick en vit kvinnlig polis ut ur radiobilen efter att folkmassan slagit på bilen. Enligt Expressen gick kvinnan ut för att lugna folkmassan som dunkade på bilen. Då lyckades demonstranterna få ner kvinnan på knä.

”Människorna svarade med att skrika och krama polisen när hon märkbart tagen knäböjde”, skriver Expressen.

Riksdagsledamoten Tobias Andersson kommenterar på Twitter.

En polis väljer att knäböja och underkasta sig de demonstranter som precis uttryckt att de hatar hela hennes yrkeskår. pic.twitter.com/k5ovMnLJfF — Tobias Andersson (@SDTobbe) June 3, 2020

Nyheter Idag söker rikspolischef Anders Thornberg för en kommentar. Thornberg sade i mars till TT i samband med att förbudet om sammankomster över 50 personer att ”Polismyndigheten är väl förberedd för den här typen av nya åtgärder”.

– Vi har en stor tilltro till att alla kommer att rätta sig efter det här, sade Thornberg.

Nyheter Idag vill också ha en kommentar från rikspolischef Thornberg om incidenten med polisen som gick ner på knä.