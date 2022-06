Den ”sjuka livsstilen” fortsätter – Abbe Blattelito gripen för mordförsök

Den tidigare influencern Abbe ”Blattelito” Abdalla Alsaadi har gripits som misstänkt för mordförsök i Spanien, uppger flera spanska medier. Alsaadi dömdes för mord på sin dåvarande flickvän, men frikändes senare för mordet av hovrätten och lovade att fortsätta sin ”sjuka livsstil” när han släpptes från fängelse 2020.

Alsaadi ska ha knivskurit en 36-årig man på en parkeringsplats i Estepona på den spanska solkusten där de träffats för att reglera en skuld. Mannen blev först knivskuren i halsen bara två centimeter från halspulsådern, och sedan i armen när han försökte värja sig. Han togs med ambulans till ett sjukhus i Marbella där läkare räddade hans liv.

2019 dömdes Alsaadi till 18 års fängelse för mord i tingsrätten sedan hans flickvän hittats död i ett badkar i Solna. Hovrätten rev emellertid upp domen, och dömde istället Alsaadi till 3,5 års fängelse för grov kvinnofridskränkning och misshandel.

I november 2020 blev Alsaadi villkorligt frigiven efter två års fängelse. ”Jag ska fortsätta med min sjuka livsstil till vardag och lägga ut allt bara för att det ska svida i era ögon. Jag är inte rädd för nån, alla ni är små Kackerlackor!” skrev han i ett Facebookinlägg när han kommit ut.

Två månader senare blev Alsaadi misshandlad av ett gäng när han besökte Göteborgsförorten Hjällbo. Misshandeln filmades och spreds på sociala medier, vilket ledde till en trend bland ungdomar att filma och attackera Alsaadi för att sedan sprida filmerna på sociala medier.

Det hela kulminerade med att en film av en blodig och fastbunden Alsaadi spreds på Instagram – av Alsaadi själv. Han uppgav att han blivit kidnappad av ett ”gäng småkids”, torterad med ett bilbatteri och itvingad droger.

Polisen ställde sig emellertid tveksamma till uppgifterna och inledde istället en utredning av Alsaadi för falsklarm.

Alsaadi lämnade därefter Sverige för att fortsätta sin ”sjuka livsstil” i Spanien, där han greps misstänkt för mordförsök i juli 2021 sedan han huggit en man med en sönderslagen flaska på en illegal fest. Alsaadi hånade nyligen den misshandlade mannen i flera inlägg på Instagram, där han erkände misshandeln.

”Haha nu kommer du aldrig glömma bort mig för jag har ärrat sönder dig din lilla råtta. Hört att du är så handikappad att du kan inte ens röra din arm ordnäligt (sic!) behöver punda sönder dig för att känna Smartan. Jag hoppas verkligen vi ses igen” skrev Alsaadi i ett inlägg där han höll upp ett långfinger mot betraktaren och bifogade en bild på den misshandlade mannen.

I ett annat inlägg har Alsaadi vad som ser ut som ett rökverk i munnen och skriver ”The feeling from risking 4-6 years for attempted murder to be free”.