STOCKHOLM Under onsdagsförmiddagen debatterades KD:s, M:s och V:s ändringsbudget som de med stöd av SD kör över JÖK-partierna med. Under debatten gick SD:s ekonomiske talesperson Oscars Sjöstedt till attack på statsminister Stefan Löfven.

I sitt öppningsanförande förklarade Sjöstedt att SD ställer sig bakom KD:s, M:s och V:s förslag som ska ge 7,5 miljarder till kommunerna – 2,5 mer än vad JÖK-partierna anslagit. Ökningen finansieras till stor del genom att man slaktar MP:s friår och C:s ingångsavdrag – en skattesänkning.

Sedan tog Oscar Sjöstedt upp Stefan Löfvens uppmärksammade Expressenintervju.

– Under veckorna som gått har vi fått ta del av ännu en knivskarp analys av vår ”käre” regeringschef. Oklart vilken gång i ordningen. Denne intellektuelle gigant, Stefan Löfven”, sade Oscar Sjöstedt och fortsatte:

– Han har förklarat för oss att den utbredda och oförblommerade rasistiska svenskfientligheten som drabbar i huvudsak våra barn och ungdomar – det beror på skattesänkningar. Hur man överhuvudtaget kan komma fram till en så urbota genomkorkad analys det övergår mitt förstånd, sade Sjöstedt.

Sjöstedt menade att Löfven i såfall – i rent brottsförebyggande syfte – borde uppskatta att oppositionen stoppar en skattesänkning.