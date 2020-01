Diskuskungen Ståhl gör det igen – leker med monstervikter i gymmet: ”Strong is the new beautiful”

SYDAFRIKA Han är inte bara världsmästare i diskus. Folkkäre Daniel Ståhl är en riktig klippa i gymmet och brukar bjuda sina följare på Instagram på riktiga styrkeuppvisningar. Nu har han lagt upp ett nytt klipp där han drar sanslösa 350 kilo i marklyft – i fem repetitioner.

Säsongen 2019 går till historien då Daniel Ståhl, som tävlar för Spårvägens FK, cementerade sin plats bland svensk friidrotts stora. Ståhl hade flera kast över drömgränsen 70 meter med 71,86 meter som längst – det fjärde längsta kastet genom tiderna. Som pricken över i:et tog Ståhl guld när friidrotts-VM avgjordes i Doha.

Just nu befinner sig Ståhl på träningsläger i Sydafrika – och formen verkar god inför kommande säsong. På sitt Instagramkonto @stahlhoff har folkkäre Ståhl lagt upp ett klipp där han drar monstervikten 350 kilo. Ståhl nöjer sig inte med att dra vikten en gång utan gör fem repetitioner med den fullt lastade stången. Stången är så fullt lastad att Ståhl får tejpa fast vikterna.

”Strong is the new beautiful”, skriver Ståhl i sitt Instagraminlägg.

Flera styrkelyftare och strongmanatleter har kommenterat och är fulla av beundran. Ståhl är en uppskattad profil inom kraftsportsvärlden och tränar regelbundet på Stockholms Atletklubb.

”Sjukt”, skriver finske bänkpressaren Freddi Smulter.

Förra längdhopparstjärnan Erica Johansson sammanfattar det hela: ”Starkare än Hulken”.

I tungvikten på fjolårets VM i styrkelyft var det tyngsta godkända marklyftet 340 kilo. Det gjordes tyngre lyft i lättare viktklasser, men 35o kilo är ett absolut världsresultat – och Daniel Ståhl lyfter vikten fem gånger.