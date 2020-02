DN: SAS tog bort filmen efter kritik från nazister

SVERIGE SAS plockade ner sin uppmärksammade reklamfilm efter kritik från bland annat nazister slår Dagens Nyheter fast.

SAS plockade ner den uppmärksammade reklamfilmen, producerad av danska reklambyrån &Co och regisserad av Kycklingstipendiaten Gustav Johansson, efter mindre än ett dygn.

Enligt DN gjordes det efter att nazister och andra riktat kritik mot SAS.

”SAS har tagit bort sin nya reklamfilm efter kritik från bland annat SD:s partisekreterare Richard Jomshof och nazistiska Nordfront”, skriver Dagens Nyheter.

Borgerlige debattören Thomas Gür har observerat Dagens Nyheters artikel. Gür noterar på sin Facebook: ”Peter Wolodarski” (Wolodarski är chefredaktör för Dagens Nyheter).

I kommentarsfältet till inlägget riktas det hård kritik mot artikeln.

”Kanske är det Hanif Bali och Brandmannen från Boden som ligger bakom”, frågar sig en kommentator ironiskt.

En annan kommentator skriver: ”DN är partipolitiskt obunden och politiskt korrekt, precis som regeringen.”

En tredje kommentar: ”DN har totalt tappat omdömet. Alla nyheter filtreras genom nåt slags agenda-filter. Nu lyckas man klumpa ihop protesterna till en attack och göra partipolitik av det hela. Andemeningen tycks vara – ”högernationalistisk attack mot SAS.””

Ytterligare en kommentar, av opinionsjournalisten och läkaren Benjamin Kalischer Wellander: ”Alltså jag måste erkänna att jag skrattade högt när jag såg den här skärmdumpen. Det är ju bara för knäppt. Efter kritik från… ja du gissade rätt, nazisterna! Det är tamigfan Killinggänget-nivå på detta”, skriver han



På Twitter har kritiken varit något mer spridd än vad Dagens Nyheter ger sken av.

Förutom flera SD- KD- och M-politiker har borgerliga opinionsjournalister som bland andra Paulina Neuding och Susanna Birgersson kommenterat. Forskaren Amir Sariaslan postar en skärmdump över antalet negativa reaktioner som reklamfilmen fick på Youtube innan SAS tog ner den.

Not a good day for the marketing department at SAS. They pulled this video from YouTube and their Facebook comment section is flooded. Lex #gowokegobroke pic.twitter.com/PRrFI9ZSMD

