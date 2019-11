Dorpec Kobane om islamisterna i Sverige: ”Kan inte förstå att våra politiker bara tittar på”

SVERIGE Enligt Säkerhetspolisen har runt 300 personer rest från Sverige för att ansluta sig till jihadistiska grupperingar som Islamiska staten, och 150 av dessa har återvänt. Under våren stod frågan om hur man ska hantera återvändarna högt på dagordningen, men sedan dess har inte mycket uträttats från politiskt håll. Dorpec Kobane, som frivilligt åkte till Syrien när striderna rasade som värst, är kritisk till politikernas passivitet.

– Det har försummats och de är nonchalanta, de tar det inte på allvar för de vet inte vilka de har att göra med, säger Dorpec Kobane.

– De flesta av de mest farliga IS-terroristerna var utlänningar, bland annat från Sverige. Vi pratar om människor som har våldtagit, dödat, slaktat, bränt människor i burar, torterat med de mest brutala metoderna, säger han.

– Hur kan vi tillåta dem gå på samma gator som våra barn?

Dorpec Kobane vet mycket väl vilka personer vi har att göra med. Han var själv nere i norra Syrien mellan 2014 och 2016 och hjälpte till som fysioterapeut på den kurdiska sidan. Han hade gott om tid att bekanta sig med IS-terroristernas brutalitet.

För Nyheter Idag berättar han om ett av ögonblicken som satte ett oförglömligt spår i hans minne. En dag kommer en skåpbil till sjukhuset med två personer som dödats, en man och en kvinna.

Plötsligt känner han att någon drar honom i benet. Han tittar ned och ser två små flickor i 4-5-årsåldern.

– ”Snälla doktor, snälla doktor, låt min mamma leva. Jag behöver henne, hjälp min mamma.” IS hade dödat dem och jag var hjälplös. Jag hade inga helande händer som kunde återuppliva en människa. Det enda jag kunde göra var att sätta mig och krama båda två. Då försvann hela mitt liv, meningen med livet, för jag kunde inte hjälpa, berättar Dorpec Kobane.

– Jag hör den här tjejens röst fortfarande, dagligen. ”Snälla doktor, hjälp min mamma.”

Omöjligt att rehabilitera terroristerna

Nu har ett antal av de IS-terrorister som härjade i Syrien återvänt till Sverige och går i många fall fria. De som kommer tillbaka kan inte rehabiliteras, konstaterar Dorpec Kobane, utan kommer att fungera som ”sovande celler”, redo att slå till mot samhället när som helst.

– De ska ställas inför rätta för de omänskliga gärningar de har begått. Det finns ingen annan chans, säger Dorpec Kobane.

Från polisens sida har problemet varit att kunna bevisa att de återvändande har begått något brott. Samtidigt har politikerna inte lyckats få igenom nya terrorlagar som kan komma åt problemet.

Tidigare i år försökte regeringen göra det straffbart att delta i en terrororganisation, men Lagrådet sade nej med motiveringen att det bryter mot den grundlagsskyddade föreningsfriheten.

Nyligen presenterade regeringen ett nytt lagförslag som ska göra det olagligt att ha samröre med en terroristorganisation, till exempel genom att upplåta lokaler till dem. Men även om det nya förslaget klubbas igenom kommer det alltjämt vara lagligt att vara med i en terrorgrupp.

Många av de som kommer tillbaka från IS påstår att de bara har gjort sådant som att köra ambulans och laga mat. Dorpec Kobane menar att det ändå finns skäl nog att ställa dem inför rätta.

– Det är skäl nog att de har befunnit sig tillsammans och lagat mat åt IS-terrorister för att de ska gå och våldta och döda människor, säger han.

”Demokratin är i gungning”

Men problemet är också större än de enskilda återvändarna, menar Dorpec Kobane. I förorterna hyllas IS-terroristerna som hjältar och ungdomar radikaliseras i källarmoskéer och skolor.

– De utbildar småbarn som är 4, 5, 6 år. De matar in vidriga hatpredikningar i dem om hur orena vi är, hur man ska bete sig som kvinna, hur de ska klä sig, vad de ska äta, allting. Och det här pågår i våra svenska skolor, säger Dorpec Kobane.

– Ska vi som regering och politiker bara titta på det när det händer? Vi måste agera, för när de här småbarnen blir 16-17-åringar, vad kommer hända då? Då har de utbildat jihadister och hjärntvättat människor att göra vad som helst.

Dorpec Kobane vill att de skolor och moskéer som bidrar till radikaliseringen, samt föreningarna som stödjer dem, stängs ned och att de ansvariga salafisterna och hatpredikanterna utvisas och fråntas sina eventuella svenska medborgarskap.

– Det här handlar inte om rasism, det handlar om att kunna bevara vår demokratiska process. Vi pratar inte om normala muslimer, det är väldigt viktigt att du skriver det, utan om en extrem grupp inom islam, säger Dorpec Kobane.

– Om vi inte gör någonting kommer vi ha en helt annan samhällsstruktur här i Sverige om 10, 15 år. Demokratin är i gungning, jag känner det och är orolig och rädd för det. Den oro och rädsla som jag har vill jag att alla svenskar ska känna.

Uppmanar till politisk samling

Dorpec Kobane menar att politikerna av olika skäl – bland annat av rädsla för rasistanklagelser – har gjort alldeles för lite för att stävja den här utvecklingen.

– Jag kan inte förstå att våra partipolitiker bara tittar på. Att de tillåter en grupp människor försöka bygga ett sådant förtryckarsystem som de själva har flytt ifrån. Att blunda för det här och riskera vår demokrati, det är inte okej. Det spelar ingen roll vilket parti det är, jag anklagar alla partier.

I detta allvarliga läge tycker Dorpec Kobane att partierna borde lägga sina skiljaktigheter åt sidan och gemensamt se till att göra samhället tryggt igen.

– Det jag råder alla partipolitiker är: äventyra inte vår demokrati. Äventyra inte våra barns frihet i framtiden. För ni vet inte vilka ni handskas med, hur kapabla de kan vara. Alla de 150 som har återvänt har flera tusen i sina nätverk.

Att det dyker upp en till terrorist som Rakhmat Akilov eller som Taimour Abdulwahab före honom ser inte Dorpec Kobane som särskilt osannolikt.

– Akilov var inte andra och sista gången. Vi pratar om 150 återvändare och tusentals i deras nätverk här. Vi pratar om förorter som har blivit en helt annan värld. Vi pratar om misslyckad integrationspolitik, om salafismen som har växt enormt de senaste fem åren här i Sverige. Vi pratar om predikanter vars budskap är ”we are not here to integrate, we are here to dominate”.

Har de extrema islamisterna någon chans att lyckas med sitt mål att förändra Sverige och införa sharialagar?

– Så länge vi har de här naiva politikerna har de en chans. Och det tar inte lång tid, kan jag tala om för dig. Max 20 år.