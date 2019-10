Dynamite in Doha: Tidernas bästa friidrottstävling

DOHA Daniel Ståhl levererade och visade att han är kungen av diskus, Angelica Bengtsson kom tillbaka efter bruten stav och bjöd på årets bragdhopp i stav. Men den stora idrottshändelsen i friidrotts-VM i Doha var herrarnas kulstötningsfinal där alla tre medaljörerna stötte 22,90 eller längre i vad som kan ha varit tidernas bästa friidrottsfinal.

Mike Powell vs Carl Lewis i längdfinalen i Tokyo-VM 1991. 100-metersfinalen i Berlin 2009 (Usain Bolt världsrekord 9,59, alla medaljörer under 9,9). Ben Johnson vs Carl Lewis i Seoul 1988. Någon av Sebastian Coes alla dueller med Steve Ovett.

Friidrottshistorien är fylld med klassiska dueller. Men kanske fick världen bevittna den mest episka tävlingen genom tiderna i det nyss avslutade VM:et i Doha, Qatar.

Randy Barnes, satte det nuvarande världsrekordet i kulstötning 1990, ”omöjliga” 23,12. Barnes åkte fast för doping i Sverige men överklagade och klarade sig undan på en teknikalitet (han hävdade att de testansvariga inte hade full översikt över hans urinprov hela tiden).

Senast någon annan förutom de tre medaljörerna stötte inom en halvmeter från Barnes 23,12 var för 16 år sedan då Kevin Toth mäktade med 22,67.

Tävlingen inleddes med att nyazeeländaren Tomas Walsh inledde med mäktiga 22,90.

Amerikanen Ryan Crouser bombade på med stötar över 22 meter i de efterföljande omgångarna men kom inte förbi Walsh. En meter bak fanns finalfältets andre amerikan Joe Walsh och smög med stötar mellan 21 och 22 meter.

I sista omgången hände allt.

Joe Kovacs, som går ut som fjärde sist i sista omgången, får sitt livs träff. Kulan flyger iväg och landar på otroliga 22,91 – nytt mästerskapsrekord.

Han passerar de två övriga – och stackars brassen Darlan Romani som trots mäktiga 22,53 blir utan medalj – och går upp i topp.

Ryan Crouser landar också på 22,90, går om Tomas Walsh i kraft av bättre andrastöt och blir därmed silvermedaljör före nyazeeländaren Walsh.

När krutröken hade lagt sig i kulringen kunde statistiknördarna konstatera:

• Sju stötar över 22 meter

• Fem stötar över 22,50 meter

• 25 stötar över 21 meter (!)

Tidernas. Bästa. Friidrottstävling.

