Efter Fritzons påhopp – Sanandaji köper Gucciväska till Skyttedal

STOCKHOLM Heléne Fritzon (S) gick till personangrepp på Sara Skyttedal (KD) under slutdebatten i SVT mellan EU-parlamentskandidaterna och anklagade Skyttedal för att bära Gucciväskor och köra sportbil. Men Skyttedal hade aldrig någon exklusiv Gucciväska. Det har nationalekonomen Tino Sanandaji nu ändrat på. – When they go low, we go Gucci, säger han till Nyheter Idag.

Det är i en status på Facebook som Sanandaji själv berättar varför han köpte väskan. Där påminner han om att statsminister Stefan Löfven, som gör anspråk på att leda världens första feministiska regering, backade upp sin partikamrat Fritzons påhopp på Skyttedal. ”Stefan Löfven försvarade påhoppet: ’det här är ett viktigt val om värderingar och det är därför vi stör oss på Gucciväskor och sportbilar för det här handlar om kvinnors rättigheter'”, skriver Sanandaji. Vidare menar nationalekonomen att Fritzons påhopp bör ses som mobbing. ”Till skillnad från vår feministiska statsminister provoceras jag av skolgårdsmobbing kring en kvinnlig politikers mode, och när Sara skrev att hon inte ens äger en Gucciväska svarade jag att hon förtjänar en för all skit hon tvingas utstå med. Att piska upp klasshat är extra osmakligt här då Skyttedal är en av de få politiker som växte upp i genuint fattiga förhållanden i utanförskapsområde i trasigt hemmiljö”, skriver Sanandaji. – Hon var extremt glad och tackade mig flera gånger. Hon sa att hon ägde ingen fin väska och hon var väldigt glad för det här. Den exklusiva väskan kostade 20 500 kronor och champagnen, som Tino Sanandaji tog med sig, kostade 489 kronor. Nedan kan du ta del av hela Sanandajis motivering. – When they go low, we go Gucci, säger Sanandaji till Nyheter Idag.