Efter Greta Thunbergs krav på Facebook – nu kommer kritiken: ”Förstår inte yttrandefrihet”

USA Klimataktivisten Greta Thunberg påstår i ett Facebookinlägg att Facebook tillåter hatiska inlägg och att det saknas faktagranskning av inlägg på plattformen. Thunberg skriver att det är något som Facebook enkelt kunde fixa om man ville. Nyheter Idags Ronie Berggren är inte imponerad av Thunbergs resonemang.

– Facebook ska inte driva faktakontroller eller censur. De ska värna det fria internet, säger han.

Greta Thunberg skriver i ett inlägg på Facebook att hon överväger att lämna Facebook. Något hon uppger att andra också gör.

”Att tillåta hatfullt språk, bristen på faktakontroll och naturligtvis problemen med störandet av demokratin… det är några av de många, många andra saker som är väldigt upprörande”, skriver klimataktivisten Thunberg, som för tillfället befinner sig på den nordamerikanska västkusten.

Thunberg skriver att de ”konstanta lögnerna” om henne och oräkneliga andra ”självklart” leder till hat, dödshot och slutligen våld.

”Detta kunde stoppas om Facebook ville”, skriver hon och fortsätter med vad som kan uppfattas som en uppmaning till sina följare:

”Bristen på ansvarstagande uppfattar jag som väldigt upprörande. Men jag är säker på att om (Facebook) blir pressade och tillräckligt många av oss kräver förändring – då kommer det att bli förändring.”

Nyheter Idags krönikör Ronie Berggren var tidigt ute och debatterade vikten av att värna yttrandefriheten på Facebook. Han har läst Greta Thunbergs inlägg och är kritisk.

– Här har vi att göra med en person som inte förstår yttrandefrihet och som inte heller förstår sin egen roll som offentlig person. En politiker eller en människa som antar ett offentligt uppdrag, vilket Greta Thunberg har gjort, blir offentlighetens egendom, säger Ronie Berggren och tillägger:

– För att citera Thomas Jefferson: ”When a man assumes a public trust, he should consider himself as public property.”

Greta Thunberg skriver att ”faktakontroll” saknas. Ska Facebook kontrollera fakta?

– Självklart ska Facebook inte kontrollera fakta. I öppna samhällen är sanning något som alltid måste anförtros folket att själva få upptäcka i en deliberativ, samtalande, process.

Ronie Berggren påpekar att internet från första början – långt innan Facebook – var ett demokratiskt verktyg, där människor kunde mötas i olika forum och samtala fritt.

– Genom Facebook finns möjlighet att därtill samtala lika fritt med politiker, säger Ronie Berggren.

Han ser det som att vi står inför ett vägskäl, där en väg är den som fortsätter likt vi tidigare har gjort. Den andra, som aktivister likt Greta Thunberg förespråkar, leder mot något mer totalitärt.

– Antingen kan man fortsätta värna internet som ett verktyg för frihet, eller så kan man göra som i Kina — använda internet som verktyg för statlig kontroll och propaganda för statligt sanktionerade sanningar. Valet är vårt, säger Ronie Berggren.

Skillnaden mellan demokrati och diktatur ligger inte bara i om det finns fria val. En demokrati innebär mycket mer, förklarar Ronie Berggren som ser oroväckande tendenser på rop om förbud och repressalier mot obekväma åsikter och uttryck.

– Det som skiljer demokratier från diktaturer är att dessa offentliga ämbetspersoner vet att spott och spe ingår i rollen de axlat. Det är inget som ska förbjudas eller lagstiftas bort, det ska uthärdas. I diktaturer straffas människor som hånar och häcklar. I demokratier tar man debatten mot sina meningsmotståndare. Det är den principen demokratiska styrelseskick bygger på.

Du har tidigare skrivit ett debattinlägg om att Facebook måste värna yttrandefrihet. Till synes hamnar det i konflikt med Thunbergs och andras önskan om ett ”tryggare” Facebook. Tankar om det?

– Facebooks uppgift är att värna yttrandefriheten, det är en av vår tids allra viktigaste frågor. Förloras yttrandefriheten förloras också demokratin. Att ta ansvar är att förstå denna primära princip, säger Ronie Berggren.

– Sedan, som jag skriver i min artikel, så ska man förstås kunna stänga av sina egna sidor och liknande. Om folk uppträder ohyfsat på Greta Thunbergs personliga sida, så ska hon så klart kunna blockera sådana. Men Facebook ska inte driva faktakontroller eller censur. De ska värna det fria internet.

I inlägget länkar Thunberg till ett videoklipp från ett utskottsförhör i det amerikanska representanthuset där Facebooks grundare och vd Mark Zuckerberg frågas ut om den nya kryptovalutan Libra. Zuckerberg fick bland annat frågor relaterade till faktagranskning av annonser.