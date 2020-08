Efter kravallerna: Rikspolischefen vägrar intervjuas – skickar ut pressmeddelande istället

SVERIGE I Malmö utbröt våldsamma kravaller under helgen och poliser skadades. I Göteborg har kriminella gäng upprättat vägspärrar och i Solna utreds en lång utdragen sadistisk misshandel av två pojkar med sexuella inslag på en kyrkogård. Men när Nyheter Idag söker rikspolischefen Anders Thornberg för en intervju vägrar han. I stället skickar han ut ett pressmeddelande. – Situationen är i nuläget mycket påfrestande, säger han i pressmeddelandet.

Nyheter Idag har under veckan sökt rikspolischefen Anders Thornberg för en intervju. I onsdags togs den första kontakten, med en förfrågan om en intervju om den senaste tidens mycket grova våld runt om i landet. Efter Malmökravallerna kom på lördagen svaret, efter påminnelse, att: ”Dessvärre finns det inte möjlighet till intervju.”

I stället för en intervju hänvisade polisen till ett pressmeddelande där Thornberg larmar om att det är ett ”tufft operativt läge för polisen”, att det nu gäller ”att samhället sluter upp bakom polisen” och att man ska bekämpa den organiserade brottsligheten med ”alla verktyg vi har tillgängliga”.

– Den vardag många poliser ställs inför när de går till jobbet just nu är oroande och väldigt slitsam. Vi jobbar intensivt, dygnet runt, trots det fortsätter det grova våldet. Polisen finns där 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Vi ger inte upp och vi backar inte, men situationen är i nuläget mycket påfrestande, säger Thornberg också i pressmeddelandet.

I kontakterna med polisen var Nyheter Idag var tydliga med vilka frågor vi ville ställa. Det var frågor om hur Anders Thornberg ser på uppgifterna om kriminella gäng som upprättat vägspärrar och att människor kidnappats, om polisens våldsmonopol är hotat.

Vi ville också fråga om att polischefer får fortsatt förtroende i olika områden trots att man inte lyckas få bukt med problemen i olika utanförskapsområden.

Nyheter Idag har uppmanat polisen att ”starkt överväga” att å det snaraste arrangera en presskonferens för att ge journalister möjlighet att ställa frågor.

Ämnena och frågorna som Nyheter Idag ville ta upp med Anders Thornberg • Våldsmonopolet i utsatta, och särskilt utsatta områden. Hur upprätthålls det, är det hotat? Vägspärrar upprättades i Göteborg, människor kidnappas. Människor vågar inte vittna, för att ta några aktuella exempel. • Ledarskapet. I de olika regionerna får polischefer fortsatt förtroende trots att problemen i många utanförskapsområden är kvar på samma nivå, eller växer. • När kommer polisen ha krossat den grova, organiserade brottsligheten? • Vilka erfarenheter och slutsatser, bra och dåliga, har rikspolischefen dragit från Rimfrost? • Vanligt folk blir allt mer oroliga för att låta sina barn vara ute på kvällarna, för att (själva) röra sig ute. Hur kunde det bli så här och vad är polisens och rikspolischefens ansvar?

Polisens pressmeddelande Våldsutvecklingen är synnerligen allvarlig Den senaste tiden har det skett allvarliga händelser och grova våldsdåd med kopplingar till kriminella nätverk där flera personer mördats och andra skadats svårt. Samhället måste sätta ner foten för att bryta utvecklingen. I Stockholm har det under den senaste veckan mördats två personer och i Göteborg har kriminella grupperingar försökt demonstrera makt genom att kontrollera fordon som har åkt in i vissa stadsdelar. Tidigare i augusti mördades en oskyldig 12-årig flicka i en kriminell uppgörelse och även på andra platser i landet pågår konflikter mellan olika kriminella nätverk och annan hänsynslös kriminalitet. Under fredagskvällen inträffade dessutom ett våldsamt upplopp i Malmö där flera poliser skadades. I andra delar av landet hålls det manifestationer utan tillstånd vilket stör ordningen och tar resurser från polisen. Det har stor påverkan på samhället och på polisens arbete. – Vi har ett tufft operativt läge för polisen i Sverige. Nu gäller det att samhället sluter upp bakom polisen. Vi ska fortsätta bekämpa den organiserade brottsligheten med alla verktyg vi har tillgängliga. Även övriga goda krafter i samhället, allt från kommuntjänstemän och civilsamhället till rättsvårdande myndigheter och inte minst allmänheteten, behöver fokusera för att möta nuläget. Polisen ska se till att de kriminella grips och kan lagföras. De kriminella behöver försvinna från våra gator och torg så att inte fler hänsynslösa brott begås. När det sker är det nödvändigt att övriga samhället kraftsamlar så att det inte fylls på och att fler unga män rekryteras in i kriminalitet. Vi prioriterar gemensamt våra begränsade resurser över hela Sverige för att använda dem till vårt huvuduppdrag. Vårt uppdrag är att hålla hela Sverige tryggt och säkert, säger rikspolischef Anders Thornberg. Flera åtgärder har under lång tid genomförts i syfte att bryta den negativa utvecklingen med grova våldsdåd. Det målmedvetna och intensiva arbetet fortsätter och polisen växlar upp så mycket det går, särskilt i storstäderna, för att bryta in i gängkonflikterna. Polisen har utvecklat sina metoder med än mer fokus på grovt kriminella och brottsaktiva individer. Den kartläggning, som görs tillsammans med andra myndigheter, syftar till att begränsa kriminella nätverkens påverkan. När samhället sätter tryck på de grovt kriminella så finns risken för en eskalering, något som syns tydligt nu. – Den vardag många poliser ställs inför när de går till jobbet just nu är oroande och väldigt slitsam. Vi jobbar intensivt, dygnet runt, trots det fortsätter det grova våldet. Polisen finns där 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Vi ger inte upp och vi backar inte, men situationen är i nuläget mycket påfrestande, säger rikspolischef Anders Thornberg