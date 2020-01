Efter Löfvens löfte om att stanna till valet – S får sämsta siffrorna någonsin i DN/Ipsos

Väljarsympatier DN/IPSOS

Liberalerna: 4 procent (-1)

Miljöpartiet: 4 procent (-1)

Centerpartiet: 9 procent (+1)

Kristdemokraterna: 7 procent (+1)

Vänsterpartiet: 11 procent (+1)

Moderaterna: 17 procent (+1)

Socialdemokraterna: 23 procent (-1,5)

Sverigedemokraterna: 24 procent (+/-0)

Källa: DN/Ipsos

Ipsos har genomfört 1 528 intervjuer (350 via telefon, 370 via sms och 808 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel).