Egyptens president: ”Förvänta er inte att de ska öppna dörren för er så att ni kan åka dit och skapa problem”

SHARM EL-SHEIKH Om ni flyttar till väst måste ni foga er fullständigt i deras lagar, seder och kultur, sade Egyptens president Abdel Fattah Al-Sisi som svar på en fråga om att länderna i väst stängde sina gränser för migranter från tredje världen.

Under en utfrågning vid World Youth Forum som hölls i turistorten Sharm el-Sheikh i Egypten fick Egyptens president Abdel Fattah Al-Sisi en fråga om länder i väst som förhindrade invandring från tredje världen.

Den egyptiske presidenten skrädde inte orden i sitt svar.

– Istället för att fråga varför länder stänger sina portar för oss, borde ni fråga er själva varför Afghanistans folk inte tar bättre hand om sitt eget land. Varför har de dödat varandra i över 40 år? Detta händer även i andra länder: i Pakistan, i Egypten, i Syrien, i Irak, i Jemen och i Somalia, sade Al-Sisi.

– Vi slåss mot varandra i våra egna länder, och så förväntar vi oss att länder som arbetar dag och natt för att uppnå framsteg, för att skydda sitt folk och för att upprätthålla en viss levnadsstandard, vi kräver att de ska släppa in oss så att vi kan ta del av deras framgång, efter att vi har stridit inbördes i våra egna länder.

Läs även: Debatt om FN:s migrationspakt stoppad: ”Mycket beklagligt”

– Är ni upprörda över att ledarna i Tyskland, England, Italien eller andra europeiska länder stänger sina gränser för att skydda framsteg de uppnått efter många år? Förväntar ni er att de ska öppna dem så att vi kan åka dit, kräva att vi ska få behålla vår kultur, som kan vara väldigt annorlunda mot arbetsmoralen i dessa länder?

– Ni kräver att få åka dit med er egen kultur, som ni inte anser förhandlingsbar. Ni säger ”så här är vi och ni måste acceptera oss på grund av mänskliga rättigheter”. Nej.

– Om ni kommer till ett annat land som gäst ska ni fullständigt foga er i deras lagar, seder, traditioner och kultur. Ni måste foga er totalt. Om ni inte är villiga att göra det – åk inte dit. Förvänta er inte att de ska öppna dörren för er så att ni kan åka dit och skapa problem.

Se Al-Sisis svar på frågan här.

#ICYMI: Egyptian President Al-Sisi: People in Our Countries Should Not Expect the West to Welcome Them; They Should Solve Their Own Countries’ Problems Instead https://t.co/S3Bpir43Vg pic.twitter.com/USf8hpIfha

— MEMRI (@MEMRIReports) 16 december 2018