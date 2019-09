Elever i Umeå tvingas klimatstrejka på skoltid: ”Greta Thunberg uppmanat oss”

UMEÅ På Västangårds skola i Umeå planerades ”klimatstrejk” under skoltid på fredagen, något som Nyheter i Västerbotten var först med att berätta. I ett mejlutskick tidigare under veckan berättar skolan för föräldrar hur den minderåriga klimataktivisten Greta Thunberg uppmanat vuxna till klimatstrejk. ”Det kommer vi att göra tillsammans med eleverna under sista passet”, skriver skolan i mejlet.

Runt om i Sverige arrangeras idag olika manifestationer för klimatet. Bakgrunden är att Greta Thunberg och andra aktivister i organisationen Fridays for future i somras uppmanade till klimatstrejk den 27 september.

På Västangårds skola i Umeå har man hörsammat Greta Thunbergs uppmaning, något som sajten Nyheter i Västerbotten, som drivs av Moderaterna i Västerbotten, var först att berätta om. I ett veckomejl till föräldrarna skriver skolan:

”På 27/9 har Greta Thunberg uppmanat oss vuxna att strejka för klimatets skull. Det kommer vi att göra tillsammans med eleverna under sista passet.”

Även föräldrar bjuds in att delta i skolans aktivism.

”Hela skolan kommer att samlas i gropen (samlingsplats) för en manifestation klockan 12.15, vårdnadshavare är välkomna att delta”, skriver skolan i mejlet.

Skolan uppger också att man under veckan kommer att ”lyfta klimatfrågan” med eleverna.

Anders Ågren (M), oppositionsråd i Umeå är kritisk till att en politisk manifestation sker under skoltid och att elever tvingas med.

– Det är en skandal av stora mått! Till att börja med är det fel att strejka på sin skoltid. Men det som gör det allvarligt i detta fall är att lärare och skolledning uppenbarligen tvingar eleverna att strejka. Det är fullständigt omdömeslöst av de vuxna. Vad blir nästa steg? Kommer alla skolelever tvingas ha obligatorisk närvaro vid demonstrationerna på första maj i Umeå, bara för att skolledningen tycker att det är en bra idé, säger Ågren till Nyheter i Västerbotten.

Inget av de tre fackförbunden inom skolvärlden, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet eller Skolledarna, har ställt sig bakom klimatstrejken. I stället har man sagt att manifestationer ska göras på ledig tid.

Läs även: Kommunfullmäktige i Umeå avbröts av radikal organisation med kopplingar till Greta Thunberg

Nyheter Idag söker rektorn på Västangårds skola.