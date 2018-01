Ensamkommande slog sönder socialsekreterarens hem – Får utvisningsbeslut upprivet

ÖRNSKÖLDVIK Efter att ha nekats försörjningsstöd slog Mohammad Mohammadi sönder hemmet till socialsekreteraren som jobbade med hans ärenden. Mohammadi kom till Sverige från Afghanistan 2010 och Tingsrätten beslutade om att han skulle utvisas, en dom som revs upp av Hovrätten.

En ensamkommande från Afghanistan vid namn Mohammad Mohammadi slog sönder hemmet till den socialsekreterare som tidigare nekat honom försörjningsstöd på grund av att Mohammadi inte skickat in rätt intyg. Mohammadi blev senare dömd och skulle utvisas för grov förgripelse mot tjänsteman och misshandel, en dom som hovrätten senare rev upp, något som uppmärksammades av Samhällsnytt.

Mohammadi kom till Sverige under hösten 2010 och fick permanent uppehållstillstånd i januari 2011. Under tiden har han huvudsakligen levt på på försörjningsstöd. När däremot socialtjänsten började med att begära att Mohammadi skulle skicka in intyg för ersättning slutade socialtjänsten betala ut stöd.

Mohammadi blev arg och skrev ett brev till socialsekreteraren som jobbade med hans ärenden där han uttryckte sin ilska och skrev bland annat: ”jag har fått nog jävla hora”.

Den 8 oktober besöker Mohammadi socialsekreterarens hem och började förstöra fönsterrutor med en spade. Socialsekreteraren blev skräckslagen och skrek på hjälp från sin sambo som gick ut ur huset för att hantera Mohammadi. Sambon mottog slag från Mohammadi flera gånger och uppger att han fortfarande har väldigt ont i halsen efter incidenten.

Till slut lyckas sambon ta ifrån Mohammadi spaden och få ner honom på marken med hjälp av grannar i området. Under tumulten ser sambon att Mohammadi bär på en kniv och slänger bort den.

Tingsrätten ansåg att det fanns synnerliga skäl att utvisa Mohammadi från Sverige eftersom han saknar reell anknytning till Sverige. Mohammadi överklagade domen och frikändes helt från misshandel av sambon och hovrätten rev även upp beslutet om utvisning.