Erdoğan rasar mot karikatyr – Turkiet till attack mot fransk yttrandefrihet

Turkiet går till angrepp på den franska yttrandefriheten efter att satirtidningen Charlie Hebdo publicerat en karikatyr av Turkiets president Erdoğan. En turkisk åklagare har inlett en förundersökning mot den franska tidningen, och Erdoğan lovar att vidta diplomatiska åtgärder. Samtidigt får Frankrike starkt stöd i ordkriget mot Turkiet från Nederländerna och Indien.

Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan går till förnyad attack mot Frankrike och yttrandefriheten efter att den franska satirtidningen Charlie Hebdo publicerat en karikatyr på Erdoğan, rapporterar France 24.

I ett uttalande på onsdagen lovade Erdoğan att ”nödvändiga legala och diplomatiska åtgärder kommer vidtas mot denna karikatyr”. Samma dag inledde åklagare i Turkiets huvudstad Ankara en förundersökning mot karikatyren.

I ett inlägg på Twitter på tisdagen anklagade Turkiets vice president Fuat Oktay Charlie Hebdo för att ”gömma sig bakom yttrandefriheten”, och krävde att det internationella samfundet skulle ”uttala sig mot denna skam”.

En talesperson för den franska regeringen sade på onsdagen att man inte kommer att ge vika för ”försök till destabilisering och hot” och fortsätta bekämpa islamistisk extremism, med adressen tydligt riktad mot Turkiet

Den franska regeringens talesperson Gabriel Attal sade efter ett möte att landet ”aldrig kommer avsäga sig våra principer och värderingar”, och tillade att man har starkt europeiskt stöd för sin hållning.

Den Europeiska kommissionen har varnat Turkiet för att uppmaningarna till bojkott mot Frankrike skadar landets ambitioner att bli medlem i EU.

Tidigare har Nederländernas premiärminister Mark Rutte gått ut med sitt stöd till Frankrikes president Macron, vars mentala hälsa ifrågasatts av Erdoğan.

President Erdogan’s words addressing President @EmmanuelMacron are unacceptable. The Netherlands stands firmly with France and for the collective values of the European Union. For the freedom of speech and against extremism and radicalism.

Även Indien, som utsatts för flera islamistiska terrorattacker, gick ut med sitt stöd till Macron på onsdagen, rapporterar Times of India.

”Vi beklagar djupt de personliga angreppen med oacceptabelt språkbruk på Frankrikes president Emmanuel Macron som strider mot de mest grundläggande kraven för diplomatisk ton”, skriver det indiska utrikesministeriet i ett uttalande och fortsätter:

”Vi fördömer även den brutala terroristattacken som dödade en fransk lärare på de mest grymma sätt, som har chockat hela världen. Vi uttrycker vårt beklagande till hans familj och det franska folket”.

Sveriges statsminister Stefan Löfven har fördömt själva terrorattacken där den franska läraren Samuel Paty fick huvudet avskuret i ett inlägg på Twitter.

I condemn the terror attack in France. My thoughts go out to the victim’s family and colleagues. We all stand united and will not be intimidated by extremism and terror.

När det gäller Erdoğans angrepp på Emmanuel Macron har Sveriges utrikesminister Anne Linde skrivit att hon ”delar den oro” som uttryckts av EU:s högsta representant Josep Borell, och att hon ansluter sig till EU för att uppmana Turkiet att ”undvika denna farliga konfrontation”.

Share the concerns expressed by HRVP Borrell about the statements made by President Erdogan about President Macron. Join EU in calling on Turkey to avoid this dangerous spiral of confrontation.

På Twitter hyllas Charlie Hebdo, som var måltavla för en islamistisk terrorattack i januari 2015, där 12 personer, inklusive fem av tidningens tecknare, mördades.

If you are liberal, have guts like #CharlieHebdo to offend everyone at the risk of being killed. Not by choosing soft, tolerant targets and covering up deeds of the most illiberal beings that walk this planet. Here’s Charlie Hebdo’s tribute to #Erdogan , which has #Turkey fuming. pic.twitter.com/dRZQpTo7fr

Turkey vows to take all necessary measures against Charlie Hebdo caricature on Erdogan (Threat Alert)

Turkey whines that the cartoon of Erdogan is a 'disgusting effort' to sow 'cultural racism' (Which Race??)

Erdogan cries over a CARTOON but not the BEHEADING of Samuel Paty!? pic.twitter.com/zuHqNuDhq9

— Amy Mek (@AmyMek) October 28, 2020