Erkänner morden på skandinaviska kvinnorna: ”Jag halshögg en av dem… jag ångrar det”

MAROCKO Abdessamad Ejjoud pekas ut som ledaren för den grupp med radikaliserade muslimer som mördade de två skandinaviska kvinnorna i Atlasbergen i Marocko innan jul. Nu har Ejjoud erkänt att han skar halsen av en av kvinnorna, uppger AFP.

Danska Louisa Vesterager Jespersen och norska Maren Ueland, som båda var studenter vid ett norskt universitet, mördades och skändades brutalt i december förra året när de vandrade i Atlasbergen i Marocko. Enligt utredare blev kvinnorna också utsatta för sexuella övergrepp innan de mördades.

Nu har rättegången mot de tre huvudmisstänkta för morden inletts. En av männen har erkänt.

– Jag halshögg en av dem… jag ångrar det, säger Abdessamad Ejjoud, som pekats ut som ledare. Ejjoud angav att en av de medåtalade, Younes Ouaziyad, var den som mördade den andra kvinnan.

Förutom de tre som var med vid själva mordet har fler personer identifierats tillhörande samma radikala muslimska terroristgrupp. Totalt står 24 personer inför rätta för olika brott, bland annat terroristbrott.

– Vi älskade IS, sade Ejjoud.

Kort efter att de två skandinaviska kvinnornas kroppar upptäckts spreds två filmer på nätet. En av filmerna visar hur ett av offren halshöggs och hur en av mördarna talar om ”fiender till Allah” och att morden är hämnd för att jihadister dödats i Syrien.

Enligt polisen var terroristerna inspirerade av IS, men hade aldrig någon direkt kontakt med IS ledarskap. IS har inte heller tagit på sig morden.

Ejjoud, som tidigare frihetsberövats när han försökt att åka till Syrien för att ansluta till IS, berättade under rättegången att terroristgruppen försökt att tillverka en bomb men att den inte fungerade.

I stället bestämde man sig för att planera attacker mot kristna ”då de dödar muslimer”.