Facebookanställda i ministrejk – kräver att Trumpinlägg censureras

USA Efter att Twitter börjat faktagranska och censurera inlägg av USA:s president Donald Trump kräver anställda på Facebook i USA att deras plattform gör samma sak. På måndagen arrangerade anställda på Facebook en ”walkout” från arbetsplatsen i protest.

Anställda på Facebook i USA har iscensatt en så kallad ”walkout”, en tillfällig strejk där anställda lämnar arbetsplatsen, i protest mot att plattformen inte censurerat inlägg av USA:s president Donald Trump, rapporterar The New York Times.

”Den hatiska retoriken som förespråkar våld mot svarta demonstranter av presidenten motiverar inte försvar under yttrandefrihetens täckmantel” skriver en anställd i ett internt inlägg enligt The New York Times.

Bakgrunden till protesten är att konkurrenten Twitter börjat faktagranska och censurera Trumps inlägg på sin plattform.

Trump har i sin tur undertecknat en presidentorder som innebär att plattformar som redigerar innehåll i högre utsträckning än vad lagen kräver ska betraktas som utgivare, och därmed bli juridiskt ansvariga för innehållet.

– En liten handfull sociala mediemonopol kontrollerar en stor andel av all offentlig och privat kommunikation i USA. De har okontrollerad makt att censurera, begränsa, redigera, forma, gömma, ändra i stort sett varje form av kommunikation mellan privata medborgare och en stor allmän publik, sade Trump när han undertecknade ordern enligt CNN.

Trumps linje har tidigare fått stöd av Facebooks grundare och VD Mark Zuckerberg, som i en intervju med Fox News på torsdagen sade att Facebook inte vill vara ”sanningens skiljedomare”.

– Vi har en lite annorlunda policy än, tror jag, Twitter i det här. Jag tror bara starkt att Facebook inte ska vara sanningens skiljedomare om allt som folk säger på internet, säger Zuckerberg och fortsätter:

– Privata företag borde inte vara det, särskilt inte dessa plattformsföretag, borde inte vara i positionen att göra det.

