Feministdebattör pekade ut män som våldsamma – nu döms hon själv för misshandel

SVERIGE Själv förklarade hon att mäns våld var en följd av ”destruktiva maskulinitetsideal”, men nu var det hennes tur att vara uppe i rätten för våldsbrott. Själv ser hon sig som ett offer, men är också känd för att bråka och dreva. – Hon har bränt många broar, uppger en bekant i förhör.

Hon gjorde sig känd som musiker och feministprofil, och 2014 blev hon invald till kommunfullmäktige för Feministiskt initiativ i en norrländsk kommun, men valde att hoppa av innan hon ens börjat eftersom hon var rädd för ”personangrepp och härskarteknik” i kommunfullmäktige. Sedan dess har hon bland annat varit föreläsare i jämställdhetsfrågor.

I många år var hon i en relation, men 2017 tog förhållandet slut, inte minst som en följd av att hon flera gånger var våldsam mot sin partner.

På hösten 2018 gick hon till en konsert där hon visste att hennes ex skulle vara, och det var upplagt för bråk. Redan innan konserten börjat hade kvinnan kontaktat arrangörerna och uppmanat dem att inte släppa in hennes ex, men det önskemålet lämnades utan åtgärd. En person som arbetade på lokalen där konserten ägde rum blev dock på detta sätt förvarnad och höll koll på henne när hon dök upp. Tidigare hade hon nämligen drevat på sociala medier om att en av de andra anställda var psykopat och narcissist, samma anklagelser som hon senare skulle rikta mot sitt ex.

När bandet spelat klart gick hon fram till sitt ex som var med ett par vänner. Efter att ha yttrat att hans nuvarande flickvän var dålig i sängen slog hon utan förvarning till honom två gånger mot ansiktet och halsen.

– Hon är obehaglig. Oberäknelig. Det var en märklig känsla. Äntligen är det andra som ser hur hon gör. Hon har inte gjort så här tidigare, så offentligt. Hon har tidigare inte gjort så att någon som vi känner ser det, berättar exet i förhör.

Själv gjorde exet inte någonting.

– Han stod helt still och jag reagerade på det. Det var förvånande på något sätt. Vi har känt varandra i fyra år och han blev min bästa vän snabbt in på att vi lärde känna varandra. Han har berättat att NN har slagit honom under tiden de var tillsammans. När hon slog honom så tänkte jag ”jaha, det är det som händer, att han inte gör något”, berättar hans väninna i förhör.

När vänninan försöker gå emellan får hon själv ett slag i bakhuvudet, och lite senare får även ytterligare en av exets vänner uppleva feministens knytnävar när han uppmanade henne att gå därifrån istället för att söka bråk. ”Det var ett vilt vevande”, som ett vittne uttrycker det.

Ser sig själv som ett offer

Kvinnan själv säger sig inte komma ihåg mycket från kvällen, men menar att det är hon som är offret i historien. Hon har enligt egen utsago utsatts för psykisk misshandel av exet under lång tid.

– Han är ett patologiskt monster. Det är en reaktion på vad han utsatt mig för, att jag triggades på grund av min PTSD. Att möta min förövare och se honom gå fri från det han utsatt mig för triggade mig, säger hon i förhör.

Under utredningen framkom det att kvinnan utsatt sitt ex för våld vid minst ett tidigare tillfälle, då hon under ett gräl slog honom hårt i huvudet när han låg ned på sängen. Enligt vittnesuppgifter skall hon själv har uppgett att hon slagit sin partner åtminstone tio gånger under den tid de var ett par, men att dessa händelser inte polisanmälts.

Nu döms kvinnan för tre fall av misshandel av normalgraden och en ringa misshandel. Straffet blev villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst. Hon skall även betala skadestånd om totalt 20 000 kronor till målsägarna.

