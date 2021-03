Feministisk författare i blåsväder efter påhopp på muslimsk journalist – ber om ursäkt och betalar skadestånd

STORBRITANNIEN Den brittiska författaren Julie Burchill, som beskriver sig själv som radikalfeminist, hamnade i rejält blåsväder när hon anklagade journalisten Ash Sarkar, som är muslim, för att dyrka en pedofil – det vill säga Muhammed – och för att vara islamist i en serie inlägg på Twitter i december 2020.

Efter inläggen meddelade Burchills förläggare Little, Brown att man stoppade utgivningen av Burchills kommande bok, ironiskt nog med titeln Welcome To The Woke Trials: How #Identity Killed Progressive Politics.

Läs även: Helen Pluckrose: Hela Woke-kulturen bygger på att den inte får ifrågasättas

”Även om det inte finns någon juridisk definition av hatiskt tal i Storbritannien, anser vi att Julies kommentarer om islam inte är försvarbara från en moralisk eller intellektuell ståndpunkt, att de överskred en gräns när det gäller ras och religion och att hennes bok nu har blivit oupplösligt förknippad med dessa åsikter” skrev Charlie King, verkställande chef på Little, Brown, i ett uttalande.

– De sa att jag gick över en gräns och troligen skulle göra det igen. De har inte fel. Men de visste hur jag är, sade Burchill, och tillade att hon letade efter en ny förläggare till boken.

Nu har Burchill fått en ny förläggare för boken, rapporterar Evening Standard. Det är förlaget Stirling Publishing i Edinburgh som förvärvat rättigheterna att ge ut Burchills bok.

På tisdagen publicerade Burchill en ursäkt till Sarkar på Twitter. I inlägget kallar Burchill sina tidigare uttalanden för ”ärekränkande” och skriver att hon gått med på att betala ”betydande skadestånd till Ash Sarkar och hennes juridiska kostnader”.

On 13 December 2020 I made defamatory statements about @AyoCaesar, which I sincerely regret and retract and have undertaken not to repeat. I have agreed to pay substantial damages to Ash Sarkar and her legal costs. Here is my full and wholehearted apology. Please retweet pic.twitter.com/tc2aUKbCOK

— Julie Burchill (@BoozeAndFagz) March 16, 2021