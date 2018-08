Feministisk professor anklagad för sexuella trakasserier – försvarar sig med att båda är gay

NEW YORK 66-åriga professor Avital Ronell anklagas av en 34-årig elev för sexuella trakasserier. Men professorn försvarar sig med att både hon och den manliga eleven är homosexuella. Ronell har tidigare fått stöd av flera världsberömda akademiker som dessutom gått till hårt angrepp mot hennes elev.

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!

Professor Avital Ronell är professor i tyska språk och litteratur vid New Yorks universitet, men också verksam som feministisk filosof. Sommaren 2017 påbörjade New Yorks universitet en utredning efter att professor Ronells tidigare elev Nimrod Reitman lämnat in en anmälan.

Under utredningen fick professor Ronell starkt stöd av sina kollegor. I ett brev till New Yorks Universitet skriver några av världens mest kända akademiker att de känner en ”djup och bestående” beundran för Ronell, medan Reitman beskrivs som ”individen som bedriver en illvillig kampanj mot henne”.

Akademiker lovade att motsätta sig avstängning

Brevet till universitetet undertecknades av bland annat den marxistiska filosofen Slavoj Zizek, queerteoretikern Judith Butler och Gayatri Chakravorty Spivak, pionjär inom postkolonial teori, och varnade för den förlust det skulle innebära för humanitära ämnen, New Yorks universitet och det intellektuella livet om Ronell skulle avskedas eller stängas av. Undertecknarna lovade också att uppmärksamma och motsätta sig en sådan ”orättvisa”.

Universitetets utredning kom trots detta fram till att Ronell hade trakasserat Reitman sexuellt, och stängde av henne från sin tjänst under ett år, varefter alla hennes kontakter med elever skulle övervakas. Däremot friade universitetet Ronell från anklagelser om sexuella överfall.

”Överdriven ömhet” mellan homosexuella

Nu har Reitman gått vidare och stämt Ronell. I sin stämningsansökan skriver Reitman att Ronell krävde att han skulle tilltala henne i ett ”överdrivet, översvallande språk, vilket innebar att han ständigt skulle uttrycka sin kärlek till henne”. Om han inte följde kravet brukade Ronell ilsket tillrättavisa honom och vägra arbeta med honom. Reitman hävdar att Ronell skapade en ”påhittad romantisk relation” och saboterade hans karriär. Han anklagar också henne för oönskade kyssar och tafsande.

Ronell nekar till anklagelserna och menar att hon använder samma slags språk till flera studenter, och att stämningen handlar om att Reitman har svårt att få arbete, snarare än något sexuellt. Då Reitman är homosexuell och gift med en man, medan Ronell är lesbisk, menar Ronell även att innehållet är uttryck för ”överdriven ömhet” på grund av att de båda är homosexuella.