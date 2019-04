Fi-ledaren efter dåden i Sri Lanka: ”Ingen föds till självmordsbombare”

SVERIGE Sri Lanka skakades av flera bombdåd på söndagen i attacker som myndigheterna uppger utfördes av självmordsbombare. ”Minns att ingen föds till självmordsbombare”, skriver Fi-ledaren Gita Nabavi på Twitter.

Brittiska BBC rapporterar att 290 har dött och runt 500 skadats efter terrorattackerna i Sri Lanka under söndagens påskfirande. Åtta bomber exploderade varav tre riktades mot kyrkor och tre mot hotell.

Det är ännu oklart vilka som ligger bakom attackerna, men BBC:s utsände i staden Colombo uppger att myndigheterna misstänker att förövarna tillhör en ”radikal, extremistisk, islamistisk grupp”. Nyhetsbyrån AP rapporterar att de sex attackerna mot kyrkor och hotell utfördes av sju självmordsbombare.

Statsminister Stefan Löfven (S) skriver på Twitter att han fördömer terrorattackerna och att hans tankar är med offren och deras närstående.

I strongly condemn the horrifying terrorist attacks in Sri Lanka, targeting innocent people celebrating Easter Sunday in their churches, as well as several hotels. Our thoughts are with the victims and their close ones. I am sending condolences to the people of Sri Lanka.

