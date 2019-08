Filipstads svarta siffror för våldsbrott

FILIPSTAD Uppdrag Gransknings program avslöjade hur Filipstads kommun har stora problem med lågutbildade nyanlända migranter, i vissa fall analfabeter. Nu kommer ytterligare skrämmande siffror som ytterligare kompletterar bilden av en kommun i kris. Det är brottsstatistik som visar att det 2018 anmäldes 94 procent fler våldsbrott i Filipstads kommun än i Värmlands län som helhet, enligt statistik från Brå som erikaohlsson.se och Newsworthy sammanställt.

År 2018 anmäldes 139 våldsbrott i Filipstad. En ökning med 10 från året innan.

När Brottsförebyggande rådet, Brå, gör jämförelser, räknar man på antal brott per 100 000 invånare. Då blir antalet anmälda våldsbrott i Filipstad under 2o18 1289 våldsbrott per 100 000 invånare. Det är 94 procent mer än i hela Värmlands län sammantaget. Så har det inte alltid varit. Går man tillbaka till 2007 anmäldes ungefär lika många våldsbrott per 100 000 invånare i Filipstad som i hela Värmlands län.

Till våldsbrott räknas enligt Brå de brott som faller under kapitel 3 i brottsbalken. Framför allt handlar det om misshandel. Tidigare år har Brå själva presenterat en bredare definition av våldsbrott, som även har innehållit exempelvis rån och våldtäkter, men dessa ingår inte här.

Antalet anmälda våldsbrott i Filipstad (1 289 per 100 000 invånare) sticker ut även jämfört med riket (881 anmälda våldsbrott per 100 000 invånare). Det är 46 procent mer anmälningar i Filipstad. Tittar man på grafik med olika tidslinjer som Newsworthy sammanställt ser man att antalet anmälda våldsbrott ökar över tid i Filipstad. I riket som helhet är utvecklingen inte lika tydlig.

”På ett års sikt minskar anmälningarna, på fem års sikt står de stilla, medan vi på femton år ser en ökning”, skriver Newsworthy.

Vad som framkommer är att det inte alltid varit mer våldsbrottsanmälningar i Filipstad. För 15 år sedan anmäldes det färre våldsbrott per 100 000 invånare i Filipstad (574) än i hela riket (768).

