Film: Klimataktivister vägrar flytta sig från vägen – rasande mamma kör på dem

STORBRITANNIEN I England har det blivit en ny trend för klimataktivister att blockera vägen för bilister i klimatprotest. Nu har en ny video spridit sig där en rasande mamma försöker flytta på dem eftersom hon ska köra sin 11-årige son till skolan. Aktivisterna vägrar dock att röra på sig varpå mamman sätter sig i bilen och kör in i dem.

– Min son är 11 och behöver komma till skolan och jag behöver komma till jobbet, så flytta er ur vägen! gormar den rasande mamman till aktivisterna i videon.

Men trots uppmaningen vägrar klimataktivisterna att flytta på sig.

Mamman sätter sig då åter i bilen och kör sedan in i två av aktivisterna som trots det sitter kvar på vägen.

– Flytta er från vägen era löjliga fittor! hörs en annan person säga i klippet.

mother rams her car into Insulate Britain activists with her Range Rover, people have had enough pic.twitter.com/lfYEBv1L14

— Hardly (@Hardly26375072) October 19, 2021