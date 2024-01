Filmregissör, rappare och dokusåpadeltagare i ID-kapningshärva

STOCKHOLM Att ta banklån som inte behöver betalas tillbaka låter för bra för att vara sant, och det är det också. Men det var en idé som ett Stockholmspar lyckades sälja in hos flera människor och priset dessa fick betala var att få sina identiteter kapade och att se sina dörrmattor fyllas av kravbrev.

Brottsplanen var enkel, hitta människor vars identitet kan kapas och ta lån i deras namn. Men för att hitta dessa människor var man tvungen att locka med något: gratispengar.

– Samira ringde upp och berättade om den här bankmannen som hon kände. Hon berättade att man tar lån, pengarna kommer in på kontot och sedan blir det avslag. Det är inga konstigheter. Hon har gjort så själv, hon har gjort det på sin pojkvän och andra vänner, säger en av de utnyttjade i förhör.

Det ingick i planen att säga att man antingen hade en kontakt på en bank eller själv var anställd på ett låneinstitut och på det sättet kunde de erbjuda lån som inte behövde betalas tillbaka. Allt den hugade behövde göra var att skicka lönespecifikationer, foto av id-kort och diverse micklande med bank-ID som möjliggjorde för gärningspersonerna att skapa ett nytt bank-ID i dennas namn.

Snart fylldes de utnyttjades dörrmattor av kravbrev. För perioden 2019–2022 har Polisen identifierat ett trettiotal fall med samma tillvägagångssätt. Minst fem miljoner kronor drog bedragarparet in.

Familj och vänner ingick i ligan

Bakom bedrägerierna stod paret Samira Jassim, 33, och Adan Yambela, 27, som rappar under artistnamnet Blacky. På papperet har de inga stora inkomster, men trots det spenderar de under denna tid stora pengar på resor, märkeskläder och annan lyxkonsumtion. Under några år står Jassim registrerad som ägare på sex bilar, bland annat en Porsche och en BMW.

Runt Jassim och Yambela fanns flera familjemedlemmar och nära vänner som fungerade som mottagare för pengarna. En av dessa är en kvinnlig filmregissör – känd inte minst för ett stort antal musikvideor – som varit barndomsvän med Jassim. Andersson uppger dock att hon inte haft en aning om varför det plötsligt dök upp 65 000 kronor på hennes konto och menar att hon alls inte uppmanat en kvinna – känd från dokusåpan Love Island – att ta lån för att få gratispengar.

Jassim och Yambela nekar till brott och menar att alla telefoner som beslagtagits i deras hem och som utgör viktig bevisning egentligen tillhör någon annan. Tingsrätten tror dem inte och dömer nu Samira Jassim till fängelse i tre år och nio månader. Adan Yambela döms till fängelse i tre år och fyra månader.

Samtidigt döms ytterligare åtta personer, inklusive regissören och dokusåpadeltagaren, som antingen stått som mottagare för lånen eller har hanterat de olovligt anskaffade pengarna. Straffen för dessa stannar dock vid villkorliga domar.

