Finske epidemiologen: ”Användning av munskydd kan minska spridningen”

HELSINGFORS Folkhälsomyndigheten i Sverige säger att munskydd inte behövs utanför vården. Men i allt fler länder – som Tjeckien och Slovakien – antas nu regler och rekommendationer för användning av allmänheten. Kari Tikkinen är docent i klinisk epidemiologi vid Helsingfors universitet och han menar att en viktig aspekt är att munskydd minskar vidarespridningen av viruset. – Man skulle kunna säga att munskydd skyddar samhället i stort mer än den enskilde. Och om det finns mindre virus i samhället, så är den enskilde troligen säkrare, säger han.

Folkhälsomyndigheten i Sverige skriver så här om munskydd på sin hemsida:

Vad gäller för användning av munskydd utanför vården?

Munskydd behövs inte i vanliga situationer ute i samhället, då är det bättre att hålla avstånd till andra människor och att vara noga med att tvätta händerna.

Men nu höjs allt fler röster för att även de som inte jobbar inom vård, eller har symtom, ska använda munskydd. Det huvudsakliga argumentet är att minska spridningen.

I en intervju med den vetenskapliga tidskriften Science pekar generaldirektören för den kinesiska smittskyddsmyndigheten, George Gao, ut icke-användandet av munskydd som ”det stora misstaget”.

– Det stora misstaget som görs i USA och i Europa, enligt min mening, är att människor inte använder munskydd. Det här viruset smittar via små droppar och närkontakt. Små doppar har en väldigt viktig roll – du måste använda ett munskydd, eftersom att när du pratar så kommer det alltid att komma små droppar ur din mun. Det är många människor som har asymtomatiska (utan symtom) eller presymtomatiska (innan tydliga symtom) infektioner. Om de bär munskydd kan det förhindra att små droppar bär viruset vidare och smittar andra, säger Gao till Science.

Kari Tikkinen är docent i klinisk epidemiologi vid Helsingfors universitet och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Han förespråkar ett generellt användande av munskydd för att minska spridningen i samhället.

”Coronavirus smittas via närkontakt av smådroppar. Om du använder munskydd, så kommer färre av de här små dropparna att spridas ut i luften runt omkring. Det här kan vara särskilt viktigt med Covid-19 då många människor inte har några symtom eller går flera dagar smittade utan symtom innan de blir sjuka. Om man då använder munskydd minskas risken att man smittar andra människor”, skriver han i ett mejl till Nyheter Idag.

”Många av oss har förmodligen fått höra att munskydd ”inte fungerar”. Men är det någon som faktiskt sett högkvalifikativt bevis på att så är fallet? Jag är helt säker på att något sånt bevis inte existerar”, fortsätter Tikkinen.

De vetenskapliga artiklar som finns på området stöder tvärtom användandet av munskydd menar han. Genom att sätta upp hinder för smittan att sprida sig, som isolering av sjuka, och att införa hygienrutiner om att bära munskydd, handskar eller skyddskläder, kan luftvägsburna virusepidemier begränsas.

”Att använda munskydd kan enkelt uttryckt minska spridningen av sjukdomen”, skriver Tikkinen.

Nyheter Idag frågade Tikkinen om det finns några faror eller risker med att rekommendera människor att börja använda munskydd.

”Allt kan så klart användas eller implementeras felaktigt. Du kan ju också tvätta händerna fel. Men vi rekommenderar fortfarande handtvätt då fördelarna tydligt överväger nackdelarna. På samma sätt är det här. Att använda munskydd ger sannolikt mer nytta än det ger någon skada.”

”Det är viktigt att om människor använder munskydd att de använder dem korrekt och undviker att nudda dem. Det är också viktigt att komma ihåg att skyddet, särskilt i munskydd av enklare sort, inte är totalt. Men munskydd minskar fortfarande spridningen av epidemin och är bättre än ingenting. Man skulle kunna säga att munskydd skyddar samhället i stort mer än den enskilde. Och om det finns mindre virus i samhället, så är den enskilde troligen säkrare”, skriver han.

Kari Tikkinen betonar att munskydd bara är en pusselbit i kampen mot coronaviruset.

”Folk behöver komma ihåg att frekvent och korrekt handtvättning, korrekt host- och snytteknik, social distansering och isolering av sjuka, är nycklarna till framgång för att försöka bli av med den här epidemin. Men munskydd kan hjälpa till”, skriver han.

Tikkinen påpekar också att munskydd till sjukvårdspersonal måste vara en prioritet.

”Vi får inte utsätta dem för risk. Det är inte ett alternativ att människor i lågriskmiljöer överanvänder munskydd så att sjukvårdspersonal inte har tillräckligt. Men i framtiden behöver vi förbereda oss bättre så att vi har tillräckliga resurser för massproduktion av munskydd eller att det finns i lager om det blir en större epidemi”, skriver han.

Munskydd är sedan länge slut på apoteken. Nyheter Idag frågade Kari Tikkinen om hans syn på hemmagjorda munskydd.

”Även om egengjorda munskydd är bättre än ingenting, så ser jag det som en sista utväg.”

I både Tjeckien och Slovakien har man nyligen gjort det obligatoriskt att bära ansiktsmasker. I Slovakien har en t-shirttillverkare, Zornica, på uppdrag av regeringen ställt om sin produktion till munskydd. Landet har även köpt in stora mängder enklare skydd från Kina. I Tjeckien förlitar man sig på att människor ska tillverka maskerna själv genom initiativet #Masks4All. En officiell kampanjfilm där landets hälsominister deltar har delats.



I flera andra länder höjs också röster för ett mer allmänt användande av munskydd.

Borgmästaren Bill de Blasio gick under fredagen ut med nya riktlinjer för invånarna i New York om att använda enklare munskydd för att minska spridningen av viruset. Han betonade att invånarna inte skulle använda munskydd tillverkade för medicinskt bruk utan att de skydden behöver gå till sjukvårdspersonal.

We have new guidance for New Yorkers:

We're advising New Yorkers to wear a face covering when you go outside and near others. It can be a scarf, a bandana or one you make at home. But PLEASE: save medical masks for our health care workers & first responders who truly need them.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 2, 2020