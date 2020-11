Flera döda efter attackerna i Wien – ”islamistiskt motiv”

WIEN Efter att ett flertal gärningsmän slagit till på sex olika platser i centrala Wien i Österrike har minst fyra personer, två män och två kvinnor, dött. Även en av gärningsmännen dödades och polisen anser att attackerna hade ett ”islamistiskt motiv”.

Klockan 6.30 på tisdagsmorgonen meddelade Wienpolisen att tre civila har dött och 15 personer inklusive en polis fått allvarliga skador efter attackerna i den österrikiska huvudstaden på måndagskvällen. Senare rapporterade Reuters att en fjärde person, en kvinna, mist livet och att sju av de skadade var i livshotande tillstånd.

Polis lyckades skjuta ihjäl en av gärningsmännen som bar något som såg ut som ett bombbälte men som visade sig vara en attrapp. Man skriver också att attacken anses ha haft ett islamistiskt motiv.

As of 06:30 am, this is what we can confirm towards the assault in Vienna's inner city district: #0211w pic.twitter.com/AIzIovFyKh

