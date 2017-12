Flera poliser uppges skjutna i Denver

USA Under eftermiddagen svensk tid rapporteras flera poliser i den amerikanska staden Denver har skjutits. Det finns vid 16.30, svensk tid, inga uppgifter om motivet till dådet eller att en gärningsman påträffats.

Det saknas vid 16.30 svensk tid information om antalet skjutna poliser. Videobilder från platsen visar att ett område mellan ett antal bostadshus är avspärrat av polis. Polisen i Denver, Colorado, uppmanar allmänheten att hålla sig borta från området. För de människor som trots allt befinner sig i området uppmanas att de ska undvika fönster och ytterväggar. Polisen understryker att det är en pågående händelse.

A Code Red was sent out regarding this incident. Any citizens in the affected area are instructed to shelter in place, avoid windows and stay away from exterior walls. pic.twitter.com/RgutCEqgJA

— DC Sheriff (@dcsheriff) December 31, 2017