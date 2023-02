Förnedringsrånare tvingades sova bland insekter – ingen åtgärd från JO

En förnedringsrånare som 2020 dömdes till två år och nio månaders fängelse för våldtäkt, rån, narkotikabrott och ringa narkotikabrott har klagat på att han tvingades sova bland insikter i sin cell på Skogomeanstalten i Göteborg. Nu har JO beslutat att Kriminalvården inte gjorde något fel, rapporterar Expressen.

Mannen dömdes bland annat för att tillsammans med en kumpan ha våldtagit ett manligt rånoffer med en penna under ett utdraget förnedringsrån.

”Rånet har pågått under en längre tid och innehållit en hel rad olika moment. Vissa moment, så som när målsäganden blivit avklädd eller då han har filmats, har varit särskilt förnedrande. Till det kommer att målsäganden, när rånet redan pågått under lång tid, utsatts för en våldtäkt”, står i domen.

Då han dömdes för våldtäkt placerades förnedringsrånaren på Skogomeanstalten, som är landets största anstalt för sexualbrottslingar. Bland de som suttit på anstalten märks den så kallade ”Hagamannen” Niklas Lindgren, den så kallade ”Örebromannen” Niklas Eliasson och den så kallade ”Kulturprofilen” Jean Claude Arnault.

Innan inlåsning i cellen på Skogomeanstalten under sommaren 2021 upptäckte förnedringsrånaren att det fanns ”mer än 500 flugor, myror och flygmyror i hans cell”, enligt hans klagomål till Justitieombudsmannen. Insekterna ska ha funnits ”i sängen, i fönstret, på golvet och under handfatet”, står det i anmälan.

”Då vägrade jag gå in på mitt rum för att jag har alltid varit rädd för insekter och jag avskyr dom och jag har fobi för dom”, skriver förnedringsrånaren, som påstår sig ha bett om en dammsugare men nekats.

Han begärde även att få hamna på isolering för att undkomma insekterna i sin cell, men nekades. Under natten begärde han att flyttas från cellen, men nekades igen.

”Då mådde jag skit och kände mig hopplös och grät jag kunde inte fatta hur dom gjorde så. Jag sov inte under hela natten”, skriver mannen i sin JO-anmälan.

Följande morgon konstaterade Kriminalvården att det fanns en stor mängd flugor i cellen. ”Det går inte att uttala sig om hur många flugor det rörde sig om eftersom ytterligare flugor kan ha kläckts alternativt tagit sig in via vädringsfönstret under den gångna natten”, skriver Kriminalvården.

Nu har JO fattat beslut om att inte kritisera Kriminalvården. Detta då det inte går att fastställa när cellen i fråga fylldes med insekter. Dessutom har fångarna ett eget ansvar att hålla rent i sina celler, och förnedringsrånaren ska flera gånger ha uppmanats av personal att städa matrester från sin cell.

