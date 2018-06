Forskarlarm: Plus size-modeller kan göda fetma-epidemi

ENGLAND Överviktiga modeller och ”plus size”-kläder får oss att underskatta vår egen vikt och kan bidra till fetmaepedemin. Den slutsatsen görs i en ny engelsk studie, enligt Science Daily.

Plus size-kläder och plus size-modeller har blivit allt mer vanligt. En svensk säsong av dokusåpan ”Top Model” var med plus size-modeller.

Men det hela har den oönskade sidoeffekten att överviktiga människor börjar tro att de har en hälsosam kroppsvikt och inte behöver ändra livstil enligt forskaren Raya Muttarak vid universitetet East Anglia i Norwich i England.

I studien har man tittat på data från över 23 000 människor som är överviktiga eller lider av fetma. Analysen visar också att det är män och människor med låg utbildning och låg social status som i högre utsträckning inte gör något åt sitt viktproblem.

Bland personer som klassificeras som överviktiga så har antalet som felbedömer sin vikt ökat från 48,4 procent till 57,9 procent bland män och 24,5 procent till 30,6 procent bland kvinnor mellan 1997 och 2015.

”När de såg potentialen i den enorma plus size-modeindustrin, så kan klädföretagen ha bidragit till normaliseringen av att vara överviktig och fet, säger Raya Muttarak.