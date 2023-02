Försökte stjäla katalysator – blev överkörd och dog

En misstänkt katalysatortjuv blev överkörd och avled av sina skador i Palmdale, Kalifornien, på tisdagen, rapporterar Los Angelse Times.

Enligt uppgifter från Los Angeles County Sheriff’s Department ska tjuven tillsammans med tre andra personer ha tagit sig in i bilen, en Ford Excursion som stod parkerad på en parkeringsplats. Varför de befann sig i bilen är okänt.

Tjuven ska ha lämnat bilen och krupit in under den, där han började såga bort katalysatorn. En kvinna som sov i bilen väcktes av ljudet från sågen, startade bilen och lade in backen. Sedan märkte hon hur bilen körde över någonting.

“Hon stannade omedelbart och lämnade den misstänkta på marken efter att ha kört över honom” skriver Los Angeles County Sheriff’s Department i ett uttalande.

Kvinnan, som inte har identifierats, ringde det amerikanska nödnumret 911. Mannen togs till Antelope Valley Hospital, där han avled. De övriga tre personerna i bilen – två kvinnor och en man – har gripits.

Stölder av katalysatorer har under senare år blivit ett stort problem. Skälet till att de är stöldbegärliga är att vissa äldre katalysatorer innehåller ädelmetaller som platina, palladium och rodium, som skenat i pris, skriver polisen på sin hemsida.

