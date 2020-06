Fransk militär sätts in för att stoppa upploppen i Dijon

DIJON Sedan några dagar har det pågått gängkrig och konflikt mellan tjetjener och andra grupperingar i Dijon, något bland annat Jerusalem Post, Le Monde och Daily Mail rapporterat om. Videobilder som spridits online visar tungt beväpnade gängmedlemmar avlossa vapen och patrullera Dijons gator. Nu svarar franska myndigheter med att sätta in militär.

Konflikten blossade upp i Dijon efter att en 16-årig tjetjen i Dijon attackerats den 10 juni, uppger källor inom polisen till AFP.

Det ledde till att medlemmar från den tjetjenska ”diasporan” i Dijon gav sig ut på ”straffräder” för att hämnas attacken på 16-åringen.

– Tjetjenerna reagerade våldsamt och gick i stora grupper in i folks hus för att försöka hitta den ansvarige, säger en källa till Daily Mail.

I en attack på lördagen uppges runt 50 tjetjener ha gått in i en fastighet, något som slutade med att en pizzeriaägare blev svårt skottskadad.

Videoklipp som uppges vara från Dijon sprids på sociala medier och visar de tjetjenska gängen tungt beväpnade.

#Update: The video what you are going to see right now in not made is #Syria or somewhere in the middle east it is on the streets of #Dijon in #France today.. Gang members ruling the streets with heavy armed weapons… pic.twitter.com/T3NTtrkdFE

— Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) June 15, 2020