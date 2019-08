Fritzon (S) uppläxad för fake news om Ungern

SVERIGE Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker och tidigare migrationsminister, hävdar i en debattartikel bland annat att det saknas kvinnor i den ungerska regeringen. Fake news, konstaterar landets ambassadör och dess kvinnliga justitieminister.

Det var i en debattartikel i Aftonbladet på ämnet sexuella trakasserier som Heléne Fritzon gick till angrepp mot Ungern och dess högerregering. Fritzon hävdade att det inte fanns några kvinnor alls i den ungerska regeringen och att andelen kvinnor i parlamentet har sjunkit till tio procent sedan partiet Fidesz kom till makten.

Fritzon påstod även att den ungerska regeringen vill ”ge kvinnor betalt för att föda fler barn”. Hennes debattartikel publicerades på fredagen och på tisdagen kom en replik från Ungerns ambassadör i Sverige, Adrien Müller.

Enligt Müller far Fritzon med osanning om Ungern och ambassadören presenterar istället vad hon menar är de riktiga sakförhållandena. I själva verket finns det kvinnliga medlemmar i den ungerska regeringen, och andelen kvinnliga medlemmar i parlamentet har ökat i val efter val sedan 2010 (till 11,6 procent 2018).

På Twitter bekräftar Ungerns justitieminister Judit Varga att hon mycket riktigt är kvinna och medlem i den ungerska regeringen:

According to Heléne Fritzon, Swedish SocDem MEP and member of the #Committee on Women’s Rights and Gender Equality of the #EP, there is no woman in the #Hungarian government. Ms Fritzon, as one of the female ministers of the HU government, I cannot share your concerns.

— Judit Varga (@JuditVarga_EU) August 21, 2019