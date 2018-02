Fylleslagsmål mellan anställda på Migrationsverkt under tjänsteresa

SVERIGE Under en tjänsteresa hamnade två anställda hos Migrationsverket i slagsmål med varandra efter att ha konsumerat alkohol. Bråket polisanmäldes av de inblandade, en av de anställda har sagt upp sig och den andra har fått löneavdrag.

Under en tjänsteresa för anställda från Västsverige på Migrationsverket rök två anställda ihop under berusat tillstånd. Tjänsteresan ägde rum under 2017 och de två anställda ska ha hamnat i slagsmål med varandra inne på ett hotellrum och i en angränsande korridor på hotellet, uppger Expressen.

Det framgår av en anmälan till personalansvarsnämnden att de två personerna ska ha konsumerat alkohol under resan och under vistelsen på hotellet. Själva händelsen ska ha polisanmälts av de båda anställda som var inblandade. Båda är överens om vad som skett i stora drag men deras beskrivning av händelseförloppet skiljer sig åt.

En av de anställda har sagt upp sig och den andra straffas med löneavdrag.

– Det är en allmän statlig policy att man inte dricker under tjänstetid, säger Johan Lusth, säkerhetssamordnare vid Migrationsverket och samordnare i ärendet hos personalansvarsnämnden, till Expressen

– Är man på tjänsteresa på ett av oss betalt hotell och på en av oss beordrad resa så finns det ju ett antal domar i Arbetsdomstolen som säger att det har en så stark koppling till verksamheten och arbetet att det faller under arbetsgivarens ansvar, fortsätter Lusth.

Nämnden skriver även i sitt beslut att det kommer aldrig tolereras att våld utövas mot kollegor och att absolut inte får förekomma att anställda konsumerar alkohol under arbetstid.