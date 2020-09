Ganman om rasuppropet på SR: ”Förvånad att det tog så länge”

SVERIGE 39 tidigare och nuvarande medarbetare på Sveriges Radio har skrivit under ett upprop där man anklagar företaget för rasism och dålig representation av icke-vita. Satirikern Jens Ganman har lång erfarenhet av att jobba för SR, och han bekräftar de problem som uppmärksammas. ”SR och SVT premierar vita människor som bor i samma etniskt likriktade bostadsområden. Långt från den mångkultur de själva förespråkar”, skriver han i ett mejl till Nyheter Idag.

I uppropet anklagas SR för ”allvarliga och djupgående problem” med rasism och representation – problem som ska ha blivit särskilt tydliga under Black lives matter-rörelsen.

”Sveriges Radio speglar inte hela Sverige, varken bland anställda eller i innehållet. Det finns försvinnande få svarta anställda på företaget och även andra grupper med stora diasporor i Sverige är gravt underrepresenterade”, skriver de 39 tidigare och nuvarande medarbetarna.

Undertecknarna kräver bland annat en ”inventering” av de anställda på SR baserad på härkomst. Man vill även att SR ska ha som mål till slutet av 2025 att minst 25 procent av de anställda ska ha utländsk bakgrund och minst 15 procent utomeuropeisk bakgrund.

”Särskilt fokus bör läggas på att öka andelen svarta anställda på företaget”, skriver man.

Jens Ganman är numera kanske mest känd för sina satiriska pajdiagram på Facebook, men han har även frilansat för SR sedan 1989.

På Facebook har Ganman gjort ett inlägg om uppropet. ”Revolutionen äter – som vanligt – sina egna barn”, skriver han. Nyheter Idag ställde några frågor till honom.

Du som har jobbat på SR länge och har sett hur det ser ut, hur reagerar du på det här uppropet?

”Jag tycker att det är fantastiskt bra att problematiken med strukturell vithet på SR och SVT kommer upp till ytan. Det finns många vita där som skulle kunna ersättas av människor med högre melaninhalt och högre journalistisk ambition. Jag är förvånad att det tog så länge innan de rasifierade i koncernen insåg att styrelserummen är helt vita och att de själva bara används som rekvisita – som etniska maskotar.”

I ditt inlägg på Facebook verkar det som att du bekräftar deras anklagelse om en ”vithetsnorm” på SR. Menar du att de har en poäng när de klagar på rasism och dålig representation?

”Till 100% och det här vet Cilla Benkö, Jan Helin och Hanna Stjärne mycket väl. De är jättenervösa nu. Just nu sitter de antagligen och ringer in olika värdegrundskonsulter som ska komma in redan på måndag och hålla workshops… allt för att blidka initiativtagarna till upproret. Cilla och hennes chefskollegor tror ju inte alls på mångfald när det kommer till kritan. Och nu har de fått ett värdegrundsmyteri i knät. Nu är det upp till bevis: är snacket om värdegrund just bara snack eller finns det nån substans i det? Kommer Cilla, Hanna och Jan att kliva åt sidan och lämna plats i chefsleden för människor med rätt hudfärg? Jag utgår från att de gör det. Allt annat vore ju konstigt.”

I upproret skriver man bland annat att det finns ”försvinnande få svarta anställda på företaget”, och att ”vita personer kvoteras in” vid rekryteringar, särskilt till högre positioner. Är det något du känner igen?

”Ja, exakt så är det. SR och SVT premierar vita människor som bor i samma etniskt likriktade bostadsområden. Långt från den mångkultur de själva förespråkar. Koncernen är ett klanvälde där chefer anställer sina barn och släktingar.”

Hur tycker du att SR:s ledning bör reagera på uppropet?

”Jag tycker att man ska börja med att permittera minst femtio procent av alla vita som jobbar där och sen anställa människor med rätt melaninhalt. Jag skriver i detalj om allt detta i min senaste bok ’En brunråttas bekännelser’. Kapitlet heter ’Ku klux klan styr Sveriges Radio’ och där förklarar jag varför svensk public service fungerar som det gör. Och varför det borde skäras ner till en tusendel av sin nuvarande storlek. Inte bara för att det är en sjukt rasistisk institution utan också för att det är som gjort för att missbrukas politiskt. Av röd som blå som gul.”

