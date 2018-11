Genusroboten på Svenska Dagbladet

Torsdagen den första februari äger ett krismöte rum på Svenska Dagbladets redaktion. I ett internt mejl lovar SvD-chefen Gunvor Frykholm att en ”snabb åtgärdsplan är på gång från nyhetscheferna”. Andelen kvinnor som nämns i nyhetstexter sjunker, trots att tidningen länge arbetat med en genusrobot för att korrigera journalistiken.

Nu kan Nyheter Idag avslöja en rad interna dokument som visar hur Bilan Osman kvoterades in som krönikör, hur tidningen varje vecka jämför sig med DN och hur de tar hjälp av KTH:s vice rektor i värdegrund, Anna Wahl. Men även hur kvinnor ska kvoteras in i rena nyhetstexter med hjälp av Rättviseförmedlingen och vad det gör med journalistiken.

Den tionde november twittrar Svenska Dagbladets chef på nyhetsredaktionen Maria Sundén Jelmini en något märklig frågeställning. Hon pekar på att magasinet Fokus har förhållandevis få kvinnor som författar texter, något som enligt henne kanske påverkar innehållet. ”Ett aktivt val?” frågar hon retoriskt i sin tweet.

Men det finns ingen policy eller målsättning på Fokus om att män ska ges särskilt företräde. Varför Sundén Jelmini resonerar i sådana banor kan vara en gåta för en utomstående, men det finns en naturlig förklaring. Nyheter Idag har tagit del av en mängd interna SvD-mejl som avslöjar hur cheferna på SvD resonerar och sätter upp mål i termer av kön och representation, både vad gäller journalistikens innehåll och antagligen även avsändare.

I nyhetsflödet passerade under hösten en artikel i Sveriges Radio som berättar att Svenska Dagbladet ska få en genusrobot. Det är ett datorprogram som för statistik över antalet män och kvinnor som omnämns i tidningens nyhetstexter. Inte bara det, genusroboten skickar varje vecka ut individuella sammanställningar till tidningens journalister om hur representationen av män och kvinnor ser ut i reportrarnas eget material. Sedan ska varje journalist få ett mejl med en sammanställning som visar kvoten för respektive kön.

Målet är att minst 40 procent kvinnor ska nämnas i journalistiken.

– Det kommer inte att vara någon public shameing eller nånting sånt. Det är bara för att uppmärksamma, säger SvD:s redaktionschef Maria Rimpi till Sveriges Radio.

Statistiken medier emellan publiceras på Twitter av kontot ”Shamebot_se”.

Past 24 hours @Correnpunktse did best with 45 % women in texts. More stats: https://t.co/HsFpnmVZZ4 #svpol pic.twitter.com/85mq0xrC8C

— Prognosis Shamebot (@shamebot_se) October 4, 2018