Gillette gör brakförlust efter reklam om toxisk maskulinitet

Värdet på Gillette, rakbladsmärket som väckte debatt med en reklamfilm mot ”toxisk maskulinitet”, skrivs ned med 8 miljarder dollar. Gillettes ägare menar att förlusten framförallt beror på att den nya generationen rakar sig mindre än sina fäder.

Rakbladsmärket Gillette väckte debatt i vintras med en reklamfilm, inspirerad av Metoo-kampanjen, som vände sig mot ”toxisk maskulinitet”. Många menade att företaget förolämpade sin egen kundgrupp.

Nu rapporterar New York Post att Procter & Gamble, som äger Gillette, skriver ned värdet på Gillette med 8 miljarder dollar, eller 77 miljarder kronor.

Enligt Procter & Gamble är problemet att den nya generationen rakar sig mindre än sina fäder. Dessutom har den starka dollarn slagit mot den globala försäljningen av Gillette.

Många kritiker sätter emellertid nedgången i samband med företagets omtalade reklamfilm.

Remember earlier this year when Gillette debuted a series of commercials that criticized masculinity?

Well, it was just reported the company lost $8 billion dollars.

So much for being ‘woke.’

— Ryan Fournier (@RyanAFournier) August 3, 2019