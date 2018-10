Gisslandrama i Köln: Kvinna tillfångatagen av ensam man

På måndagseftermiddagen togs en kvinna tillfånga av en beväpnad man inne på ett apotek vid Kölns tågstation. Det rapporterar Bild.

Klockan 12.45 så utrymdes tågstationen. Under måndagseftermiddagen har en omfattande polisstyrka samlats utanför. Den lokala insatspolisen, MEK, Mobile einsatz kommando, är inkallade.

Enligt den lokala polisen så är gisslantagarens motiv och bakgrund än så länge okänt och man undersöker alla möjligheter.

Hintergründe zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln sind derzeit unklar. Wir ermitteln in alle Richtungen.

— Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018